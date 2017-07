SPD-Kanzlerkandidat Schulz bei Macron "Mein Freund Emmanuel"

Der Student heißt Philippe und er hat eine Sache nicht verstanden am Vortrag von Martin Schulz. Philippe steht jetzt am Mikrofon in einem Vorlesungsraum im zehnten Stock der Sciences Po, einer Elite-Universität im Zentrum von Paris, gerade hat der SPD-Kanzlerkandidat dort eine flammende Europarede gehalten. Also, fragt Philippe: Wenn denn die europäische Sache so wichtig sei, wie es Schulz eben betont habe - warum sei er dann von seinem bisherigen Amt als Präsident des Europaparlaments in die nationale Politik zurückgekehrt und bewerbe sich um das Kanzleramt? "Das ist doch eine Art 'Downgrading'", sagt Philippe, also eine Abwertung.

Da muss Schulz erstmal schmunzeln. Dann wiederholt er das Wort: "Downgrading". Und sagt dann: "Das werde ich in Berlin erzählen - das wird Frau Merkel bestimmt amüsieren." Jetzt lacht erstmal der Saal.

Martin Schulz ist an diesem Donnerstag nach Paris gereist, um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu besuchen. Aber zunächst mal macht er an der Sciences Po Station, um den vornehmlich jungen Leuten und einigen Professoren von seinen Plänen für Europa zu berichten. Im Kern will er: mehr Europa. Und da ist man dann schon bei Macron, der mit diesem Motto französischer Präsident geworden ist - mit Sicherheit unterstützt von vielen hier im Raum. Kein Wunder also, dass Schulz' Auftritt bestens ankommt. Natürlich sind die Zuhörer auch von seinem geschliffenen Französisch beeindruckt.

Am Ende hat Schulz noch eine Bitte an seine neuen Fans: "Engagiert Euch für Europa - es ist Eure Sache!"

Dann muss er los: Kurzer Zwischenstopp in einem Straßencafé, dann weiter zum Élysée-Palast. Es gibt ja in Europa zurzeit keinen größeren Politikstar als den 39 Jahre alten französischen Präsidenten (wenn man mal von Angela Merkel absieht). Macron hat das geschafft, was auch Schulz vor Augen hatte: Eine Woge der Euphorie zu verstetigen - und sie am Ende in einen Wahlsieg zu verwandeln. Schulz ist gewissermaßen auf der Suche, seine Kampagne zu re-euphorisieren, dabei könnte ihm Macron nun ein bisschen helfen.

Gabriel nimmt Schulz die Schlagzeilen weg

Es war eine von mehreren Fehlannahmen der Schulz-Kampagne, dass der internationale Glanz des langjährigen Parlamentspräsidenten in den Bundestagswahlkampf zu retten sei. Es gibt all die Bilder von Schulz mit den Großen und Mächtigen der internationalen Politik - aber sie sind Vergangenheit. Er nahm in Oslo 2012 den Friedensnobelpreis entgegen, was Merkel noch nicht geschafft hat. Aber die Deutschen erleben in diesem Wahlkampf eine Kanzlerin, die quasi täglich große Politik macht. Schulz dagegen kann froh sein, dass in Paris zwei Polizei-Motorräder seinem Mini-Konvoi den Weg durch den dichten Verkehr bahnen.

Und dann gibt es da noch seinen Parteifreund und Außenminister Sigmar Gabriel. Auch an diesem Donnerstag gehören Gabriel viele Schlagzeilen, weil er sich in der Auseinandersetzung mit der Türkei erneut lautstark geäußert hat. Seine Ankündigungen waren zwar alle mit Schulz abgestimmt - aber das meiste Scheinwerferlicht bekommt wieder einmal der Außenminister ab.

Schulz hat nach dem Abschied als Bürgermeister seiner Heimatstadt Würselen lange Jahre in Brüssel und Straßburg verbracht, jetzt will er Bundeskanzler werden. Weil der SPD-Vorsitzende findet, dass Deutschland mehr kann als in den vergangenen Jahren unter Angela Merkel - und Europa mehr kann. Beides möchte Schulz anpacken nach der Bundestagswahl am 24. September. Es gibt da nur ein kleines Problem: den Wähler. Aktuellen Umfragen zufolge liegt die SPD deutlich hinter CDU und CSU, Merkel im direkten Vergleich klar vor Schulz. Es bleiben noch rund acht Wochen, daran etwas zu ändern.

Schulz glaubt weiter an seine Chance

Mit seinem Besuch in Paris macht Schulz jedenfalls eines klar: Er will weiter angreifen - auch wenn es Risiken birgt. Was in Frankreich bei Macron funktioniert hat, zudem gegen eine klare Anti-Europäerin wie Marine Le Pen, muss in Deutschland noch lange nicht funktionieren. Schulz will mehr Investitionen in Europa, einen neuen Verteilungsmechanismus der EU-Gelder, der die Solidarität der Mitglieder auch bei so ungeliebten Aufgaben wie der Aufnahme von Flüchtlingen berücksichtigt, - und Europas sicherheits- und außenpolitische Rolle in der Welt stärken. Und all das sollen besonders Deutschland und Frankreich vorantreiben. Eine "politische Union der vereinigten Demokratien von Europa" schwebt ihm vor.

Das wird Deutschland mehr Geld kosten, auch mehr Anstrengungen. Kann das seinem Wahlkampf tatsächlich neuen Schwung verleihen?

Sein Gastgeber rät ihm jedenfalls nicht ab. Es wird ein längeres Gespräch zwischen den beiden als geplant, erneut auf Französisch, man ist per Du, Schulz spricht von "meinem Freund Emmanuel". Macron ist nach Nicolas Sarkozy und François Hollande bereits der dritte Präsident, den er im Élysée-Palast trifft. Sie sprechen über ihre gemeinsamen Pläne für Europa, aber auch über die Lage in Deutschland.

Frankreichs Präsident wird sich in den deutschen Wahlkampf nicht einschalten. Und mit der Kanzlerin ist er bereits im besten Benehmen, erst vergangene Woche war Merkel zu Besuch in Paris. Macron braucht die Unterstützung des Kanzleramts, wer immer es auch künftig führen mag.

Schulz glaubt weiter an seine Chance. Der Besuch bei Macron hat ihn in einem bestärkt: Risiko kann sich lohnen.