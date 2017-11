Gescheitertes Jamaika-Bündnis Alle warten auf die SPD

Angela Merkel, Simone Peter, Cem Özdemir, Horst Seehofer, Wolfgang Schäuble und Christian Lindner waren schon da - und nun kam er: Martin Schulz. Knapp eine Stunde sprach der SPD-Parteichef am Nachmittag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Doch abgesehen von zwei Bildern, die die Politiker mit ernsten Minen zeigen, drang aus Schloß Bellevue zunächst nichts über das Gespräch nach Außen.

Konnte Steinmeier seinen einstigen Parteikollegen umstimmen? Lässt die SPD sich nun doch noch auf Gespräche über eine Neuauflage der Großen Koalition ein? Diese Fragen wollte Schulz offenbar zunächst mit der Parteispitze beraten - am Abend kam die engere Parteiführung im Willy-Brandt-Haus zusammen. Dabei dürfte es auch darum gehen, sich auf einen einheitlichen Kurs zu einigen. Denkbar sei, dass die Sozialdemokraten sich "ergebnisoffen" zu Gesprächen mit den anderen Parteien bereit erklären, hieß es aus SPD-Kreisen.

Denn die Partei steht bislang nicht geschlossen hinter Schulz Ankündigung, auf keinen Fall erneut mit der Union zu regieren. Der Vize-Chef der Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, hält Schwarz-Rot für möglich. "Wir werden, wenn überhaupt nichts anderes geht, auch noch mal über eine große Koalition nachdenken müssen", sagte er im ZDF. Dann müsse aber mit der CDU vor allem über soziale Themen gesprochen werden. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil schloss eine Koalition mit der Union nicht aus. Die SPD stehe nun vor einer schwierigen Abwägung zwischen den Erwartungen der Mitglieder und der problematischen Perspektive für Deutschland, sagt Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Allerdings verteidigte Weil den SPD-Chef explizit vor innerparteilichen Kritikern. Der niedersächsische Ministerpräsident Schulz genieße "unverändert einen sehr hohen Zuspruch in der SPD-Mitgliedschaft", sagte Weil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Das wird in der Berliner Blase aus Politikern und Journalisten oft übersehen."

Der Bundespräsident dürfte Schulz denn auch an die Staatspolitische Verantwortung der Sozialdemokraten erinnert haben. Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen stellt die SPD die einzige Fraktion im Bundestag, mit deren Hilfe CDU und CSU noch eine - politisch denkbare - Mehrheitsregierung zustande bekommen könnten. Die Union zeigte sich am Donnerstag so auch erneut gesprächsbereit: Die Türen für die SPD stünden offen, verkündete sie.

Einigung "zum Greifen nah"

Mit Blick auf künftige Regierungsbildung verbreitete die CDU-Spitze auch eine Liste mit Einigungen, die bei den Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen erzielt worden seien. Sie könnte auch als Vorlage für mögliche Sondierungen mit der SPD gelesen werden. Für die CDU dürfte es schwer werden, hinter die genannten Punkte zurückzufallen.

In dem Papier, das SPIEGEL ONLINE vorliegt, werden unter anderem folgende Punkte aufgelistet:

Solidaritätszuschlag so abzuschaffen, "dass bis Ende der Legislaturperiode drei Viertel der Steuerzahler keinen Soli mehr gezahlt hätten".

Kindergelderhöhung von 25 Euro je Kind und Monat, ein Baukindergeld und ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.

Bau von 1,5 Millionen neuen Wohnungen in den kommenden vier Jahren.

Einheitliches elektronisches "Deutschlandticket" bei der Bahn.

Flächendeckender Ausbau schneller Gigabit-Internetnetze bis 2025.

Außerdem sollte es vier Jahre "ohne neue Schulden" im Bundeshaushalt, mehr Pflegekräfte, einen "weiteren Schritt bei der Mütterrente" sowie 7500 neue Stellen für Polizeibehörden des Bundes geben.

In dem Papier steht weiter: "Aus Sicht der Union lagen genügend tragfähige Grundlagen vor, um eine stabile Regierung zu bilden, die die richtigen Entscheidungen für eine gute Zukunft unseres Landes treffen kann." Es sei bedauerlich, dass die FDP die Jamaika-Sondierungen für beendet erklärt habe.

Verwiesen wird auch auf eine Einigung dazu, dass "die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen" die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigen solle. Dies geht auf den Kompromiss von CDU und CSU nach Streit um eine Flüchtlings-Obergrenze zurück. Auch beim Streitthema Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz-Status, den die Union weiter ausgesetzt lassen will, sei eine Einigung "zum Greifen nah" gewesen.

FDP und AfD kündigen Initiativen an

Die bisherige Regelung zum Familiennachzug läuft im März aus. Innenminister Thomas de Maizière hatte sich bereits am Mittwoch dafür ausgesprochen, eine parlamentarische Mehrheit zusammenzubringen, um den Nachzug längerfristig zu begrenzen. Am Donnerstag kündigten FDP und AfD jeweils eigene Initiativen dazu an: FDP-Chef Lindner kündigte im Interview mit SPIEGEL ONLINE einen Gesetzesentwurf der Liberalen an.

Die FDP wolle den Familiennachzug zu subsidiär Geschützten so lange aussetzen, wie Deutschland nicht in der Lage sei, "den Menschen in Sachen Integration, Schulen, Wohnungen gerecht zu werden". Für Menschen mit ausreichendem Einkommen oder in humanitären Härtefällen könne es Ausnahmen geben. Man dürfe das Thema nicht der AfD überlassen, mahnte er.

Die Rechtspopulisten wollen ihrerseits einen Entwurf einbringen. De Maizière hatte gemeinsame Anträge, Gesetze oder Initiativen mit der AfD ausgeschlossen. Man dürfe sich auch bei der Beschaffung einer Mehrheit nicht von der AfD abhängig machen. Generell gelte aber: "Wenn wir etwas für richtig halten, kann man nicht allein deswegen den guten Vorschlag unterlassen, weil vielleicht die AfD zustimmt."