Rosneft-Posten Schulz nennt Schröder "nur bedingt Privatmann"

Altkanzler Gerhard Schröder will einen Posten beim russischen Ölkonzern Rosneft annehmen. Das sorgt für viel Kritik. Nun hat sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nochmal zu den Plänen geäußert. Ein Bundeskanzler außer Dienst sei "immer nur bedingt ein Privatmann", sagte er.

Die Wahl Schröders zum Rosneft-Aufsichtsrat, die nach Einschätzung von Experten als Formalie gilt, ist russischen Medienberichten zufolge für den 29. September geplant. Das Ölunternehmen steht nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 durch Russland auf der Sanktionsliste der EU. Rosneft-Chef Igor Setschin gilt als enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin, zu dem Schröder freundschaftliche Beziehungen pflegt.

Mit seiner Äußerung relativierte Schulz eine frühere Aussage, dass eine Wahl Schröders in den Aufsichtsrat von Rosneft dessen Privatsache sei. Er habe Schröder gesagt, dass er das nicht machen würde und dass man nicht jeden Posten annehmen müsse, sagte Schulz in einem Interview der Sender Phoenix und Deutschlandfunk. Diese Position hatte er bereits am Dienstag auf seiner Facebook-Seite vertreten.

Schröder selbst gibt sich unbeeindruckt. In einem Interview sagte er, die Deutschen hätten großes Interesse an vernünftigen Beziehungen zu Russland. Er glaube auch, "dass es den Rosneft-Arbeitnehmern in Deutschland und den Gewerkschaften nicht unwohl ist, wenn ein Deutscher an wichtiger Stelle mit dabei ist".

Das Erdölunternehmen hat in Deutschland nach Angaben der Zeitung Tausende Angestellte. Sein Gehalt bezifferte Schröder auf rund 298.000 Euro.