Martin Schulz Über SPD-Ministerposten soll erst nach Basisvotum entschieden werden

SPD-Chef Martin Schulz peilt nach SPIEGEL-Informationen ein Ministeramt in einer neuen schwarz-roten Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel an. Darüber war SPD-intern vor dem Parteitag vor einer Woche zwar debattiert worden, Schulz aber blieb hart, erfuhr der SPIEGEL aus der Spitze der Partei.

Wer für die SPD in das neue Kabinett eintritt und auf welchem Posten, will Schulz jedoch erst nach einem Ja der Parteimitglieder zu einer Großen Koalition endgültig entscheiden. "Über Personalfragen redet man am Ende von erfolgreichen Verhandlungen", sagte Schulz am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Auch die SPD-Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern und Schulz-Vize Manuela Schwesig erklärte am Sonntag, ihre Partei wolle erst einen guten Koalitionsvertrag mit der Union aushandeln, und sich dann über das Personal verständigen.

Im Interview für den "Bericht aus Berlin" sagte Schulz auf Nachfrage noch, nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen "muss ich die SPD-Basis überzeugen, dass das ein gutes Ergebnis war. (...) Und wenn wir alles abgeschlossen haben, dann reden wir in der SPD über Personen." Die Mitglieder würden entscheiden, ob die SPD in eine Koalition eintreten dürfe. "Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann."

Direkt im Anschluss an die Aufzeichnung des Interviews kam Schulz in der CDU-Zentrale mit Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zu weiteren Beratungen über die Abläufe in der entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen zusammen.