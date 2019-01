Appell an Merkel-Regierung Schulz fordert mehr Unterstützung für Macron

Der langjährige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, hat an die Bundesregierung appelliert, den französischen Präsidenten stärker zu unterstützen. "Emmanuel Macron hat uns Deutschen viele Angebote gemacht", sagte der frühere SPD-Chef und Kanzlerkandidat der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben ihm noch nicht in ausreichendem Maße geantwortet."

Gerade jetzt, wo Macron in Frankreich massiv unter Druck stehe, müsse die deutsche Regierung mehr europapolitische Ambition zeigen, sagte Schulz. Er hatte vor seinem Rücktritt als SPD-Chef noch das Europakapitel des Koalitionsvertrags erarbeitet.

Macron hatte mehrere Reformvorschläge gemacht, etwa für eine stärkere finanzpolitische Zusammenarbeit und den Aufbau einer EU-Armee. Er sieht eine Vertiefung der Integration als entscheidend an, um Populismus und Nationalismus zurückzudrängen - und um unabhängiger auch von den USA zu werden.

DPA Merkel und Macron im Juni 2018 in Brüssel

Am Dienstag trifft er sich in Aachen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die beiden wollen dort gegen 10.30 Uhr einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichnen. Das Abkommen soll den Elysée-Vertrag von 1963 ergänzen, den Bundeskanzler Konrad Adenauer auf den Tag genau vor 56 Jahren mit Präsident Charles de Gaulle in Paris besiegelte.

Von Gegnern zu Freunden: Die Geschichte Deutschlands und Frankreichs ist einzigartig. Morgen unterzeichnen beide Regierungen den Vertrag von Aachen. Worum es dabei geht: pic.twitter.com/vQdKxDtjMk — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 21. Januar 2019

Der Vertrag von Aachen sieht eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts-, Verteidigungs- und Europapolitik vor. Geplant sind ein "deutsch-französischer Wirtschaftsraum" ohne bürokratische Hürden und gemeinsame Regeln für Rüstungsexporte. Mit Hilfe eines sogenannten Bürgerfonds sollen zudem Bürgerinitiativen und Städtepartnerschaften gefördert werden. Außerdem sollen Schulabschlüsse gegenseitig anerkannt und deutsch-französische Studiengänge geschaffen werden (hier können Sie den Vertrag im Original nachlesen).

Schulz sagte dazu nun, der "Vertrag von Aachen alleine wird Europa nicht retten". Aber er sei ein notwendiges und gutes Symbol für die vertiefte und strukturelle Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich.