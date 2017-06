Schulz gegen Merkel Das Duellchen

Kanzlerin und Herausforderer treten an einem Ort auf? Das gibt es tatsächlich selten in diesem Wahlkampf. Martin Schulz hat ja kein Abgeordnetenmandat und gehört auch keiner Regierung in Deutschland an - damit ist ein Rededuell mit Angela Merkel im Bundestag schon mal ausgeschlossen. Ein Novum: Bisher hatten alle Herausforderer der Kanzler auch Rederecht im Parlament.

Weil also das Duell im Reichstagsgebäude ausfällt in diesem Wahlkampf, konnte die deutsche Industrie bei ihrem Jahresreigen im Konzerthaus auf dem Berliner Gendarmenmarkt den Ausrichter geben für diesen raren Zweikampf: Schulz gegen Merkel, Merkel gegen Schulz. Zwar nicht zeitgleich, sondern zeitversetzt - Merkel fuhr am Dienstagmorgen vor, Schulz sprach am Mittag - doch man wusste einander durchaus zu attackieren.

Die Ausgangslage: Merkel liegt vorn, Schulz deutlich hinten. Im aktuellen SPON-Wahltrend trennen Union und SPD gut 14 Prozentpunkte. Vierzehn. Sogar eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition wird nun diskutiert. Und was macht die Kanzlerin? Wahlkampf jedenfalls nicht. Wo sich die SPD in den letzten Tagen mit ihrem Steuerkonzept abmühte, da reiste sie zu ihrer (vierten) Audienz beim Papst. Die Union verteile "Merkel-Bonbons ohne Füllung", kommentiert die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" die Lage. Erst im Juli wollen CDU und CSU ihr Wahlprogramm beschließen, läuft ja für Merkel. Schulz hat nichts mehr zu verlieren, das Motto des Sozialdemokraten heißt ab sofort: Attacke.

Das Setting: Pompös. Konzertsaal, 14 Kronleuchter, Orgel mit 74 Registern. Sehr viele Männer in feinem Tuch, einige Frauen sind auch da. Der BDI lässt sich nicht lumpen, wenn er zum "Tag der Deutschen Industrie" lädt.

Der Auftakt: Die Kanzlerin kann es als Heimspiel angehen, der Sozi ist schließlich der andere. Dass das Konzerthaus "für Harmonie und Wohlklang" stehe, lässt Merkel also die Gemeinde wissen. Sie berichtet sodann vom Erbauer Schinkel, vom Wiener Kongress, von den preußischen Staatsreformen, von der Aufhebung der Zunftordnung und von Ricardos Theorie des komparativen Kostenvorteils (alles 19. Jahrhundert). Wer sich traut, so einzusteigen, der ist sich seiner Sache sicher. Schulz dagegen fängt direkt im Hier und Jetzt an, arbeitet sich an Merkel ab. Diese habe ihre Rede als Kanzlerin begonnen, dann am Ende aber als CDU-Chefin gesprochen. Er wolle es nun umgekehrt machen: "Ich starte zunächst als SPD-Vorsitzender - und rede am Ende als zukünftiger Bundeskanzler." Das wird im Publikum als nicht gänzlich unlustig bewertet.

Die Taktik: So offen wie beim BDI hat Schulz seine politische Gegnerin wohl noch nicht angegriffen: Bisher erwähnte er Angela Merkel ja bei öffentlichen Auftritt lieber gar nicht oder höchstens als "CDU-Vorsitzende". Im Konzerthaus nennt er sie immer wieder "die Kanzlerin". Die Zeit der vornehmen Zurückhaltung ist für den Wahlkämpfer Schulz offenbar vorbei. Merkel dagegen pflegt ihr Image der Weltstaatsfrau: G20-Gipfel in Hamburg, TTIP nicht aufgeben, Klimavertrag trotz USA. Und sonst viel Selbstbewusstsein: In der nächsten Legislatur, kündigt sie an, werde sie sich vor allem um die Langzeitarbeitslosen kümmern. Die Wahl vor der neuen Legislaturperiode? Ach, bitte.

BILAN/ EPA/ REX/ Shutterstock Angela Merkel im Konzerthaus beim "Tag der Deutschen Industrie"

Stärkster Satz: "Was sind zweistellige Milliardenüberschüsse wert, wenn es in der Schule durchs Dach regnet?", sagt Schulz über die aus SPD-Sicht zu geringe Investitionsbereitschaft der Unionsparteien.

Redezeit: Bisschen unfair, dass Merkel als Kanzlerin länger reden darf als Schulz. Sie kommt am Ende auf 32 Minuten, er auf 24. Aber die Kanzlerin ist nun mal die Kanzlerin. Irgendeinen Vorteil muss das auch haben.

We speak English: Merkel verwöhnt das Industriepublikum mit Anglizismen, von "C-to-B" bis "low hanging fruits". Schulz dagegen, der neben Deutsch und Englisch auch Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch spricht, beugt sich nicht. Kein Stück. Statt Ämmäsen zum Beispiel sagt er sehr konsequent Amazoon.

Der größte Lacher: Als Schulz die Union kritisiert, weil sie die in der Großen Koalition eigentlich vereinbarte Option für die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit nicht gesetzlich verankern will. Das sei ein Bruch des Koalitionsvertrags. Die SPD stehe trotzdem zu dieser Koalition - aber das Publikum werde sicher verstehen, dass seine Partei eine andere anstrebe, sagt Schulz. Guckt ins reglose Publikum. Setzt wieder an: "Da steht jetzt in meinem Manuskript: Da klatschen die nicht..." Gelächter. Punkt für Schulz.

Erkenntnis des Tages: Unterm Eindruck der SPD-Vorstöße sagt Merkel zwar etwas zu den Themen Rente und Steuern, bleibt dabei aber wahlkampftechnisch auf Schleichfahrt. Nur keinen Krach machen. "Wir wollen Tarifentlastungen", bemerkt sie in Sachen Steuern. Der Solidaritätszuschlag solle ab 2020 schrittweise abgeschafft werden. Und bei der gesetzlichen Rente? Die sei bis 2030 stabil und finanziell gut aufgestellt. Bis dahin seien alle Reformschritte gemacht, "die ich für notwendig halte". Aus Sicht von Schulz ist es schon ein Erfolg, dass Merkel die Themen überhaupt erwähnt hat: "Die CDU-Vorsitzende hat auf unser Konzept reagiert", die SPD habe vorgelegt.