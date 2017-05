Geschwister des Kanzlerkandidaten Schulz und Schulz

Die große Berliner Bühne hat ihr dann glatt die Sprache verschlagen. Doris Harst kann sich an diesem Vormittag in einem Nebenraum der Bundespressekonferenz nur krächzend verständlich machen. "Sie müssen entschuldigen, meine Stimme ist heute Morgen weggegangen, vor Aufregung", sagt die älteste Schwester von Martin Schulz.

Zig Kameras und Fotoapparate sind auf sie und ihren Bruder Walter Schulz gerichtet. Die Geschwister wussten, auf was sie sich bei diesem Termin einlassen. Aber wie es dann wirklich ist, im Fokus der Öffentlichkeit, das wird ihnen wohl erst in diesen Minuten klar.

Etwas ähnliches hat ja Martin Schulz, 61, auch erlebt. Kanzlerkandidat und SPD-Chef werden ist schön - aber dann machte er nach einigen Wochen voller Euphorie Bekanntschaft mit der Realität dieser ehrgeizigen Aufgabe. Die dürfte sich nach zwei verlorenen Landtagswahlen für die SPD und dem kniffligen Wahlsonntag in Nordrhein-Westfalen vor der Brust ziemlich hart anfühlen. Da kann eine Portion PR aus der eigenen Familie nicht schaden.

Eine Botschaft seiner Geschwister an diesem Mittwoch: Ihr Bruder sei ein Kämpfer, den schon mancher unterschätzt habe. Und wie sie sich langsam in diese Pressekonferenz hineinarbeiten, bekommt man das Gefühl, als könnte das eine Eigenschaft aller Mitglieder der Schulz-Familie sein.

Doris Harst ist sechs Jahre älter als der Kanzlerkandidat, Walter Schulz acht Jahre: Er sieht aus wie eine kleinere, ältere Version seines berühmten Bruders. Sie sind nach Berlin gekommen, um das neue Buch des Autoren Martin Häusler über den SPD-Politiker vorzustellen. "Verstehen Sie Schulz: Wie der mächtigste Mann der SPD wurde, was er ist". Die beiden wissen jedenfalls ganz gut, woher Martin Schulz kommt und wie seine Kindheit im rheinischen Würselen ablief. Sie waren ja dabei.

"Der wurde total verwöhnt"

"Der ist erstmal total verwöhnt worden", sagt Doris Harst. Schulz war das jüngste von fünf Kindern - und damit mit dem größten Abstand zum Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Die härtesten Zeiten waren da auch in der Familie Schulz vorbei, Vater Polizist, Mutter Hausfrau. "Für ihn war es nie ein Problem, neue Fußballschuhe zu bekommen", sagt seine älteste Schwester. Sie erzählt, dass er lange ein guter Schüler war und erst später abdriftete, um schließlich ohne Abitur vom Gymnasium abzugehen.

Es folgte nach der schweren Knieverletzung und dem geplatzten Traum von der Fußballprofi-Karriere der Alkoholabsturz, die Rettung als Buchhändler, dann das Amt des Bürgermeisters und schließlich der Sprung ins Europaparlament. Eine politische Karriere made in Würselen.

Autor Häusler hat sich in seinem Schulz-Buch ausführlich mit der Struktur der Familie beschäftigt und daraus allerlei psychologische Schlüsse zur Deutung des Kanzlerkandidaten gezogen. Es geht ihm um "systemische Aufstellung" und "Familienaufträge" - den Geschwistern dagegen im Kern um eines: dass kein Quatsch über ihre Familie verbreitet wird. Walter Schulz sieht das so: "Ich bin weder in einem Familiensystem noch mit Aufträgen großgeworden, sondern in einer Familie."

Die Geschwister haben Häusler allerdings bereitwillig Rede und Antwort für sein Buch gestanden. Walter Schulz erklärt, warum: "Wenn meine Familie öffentlich diskutiert wird, dann möchte ich da mitwirken."

Alle Schulz-Geschwister sind in der SPD

Schwester Doris und er sind allerdings auch Mitglieder der SPD, genau wie die beiden anderen Geschwister - klar also, dass sie die Kanzlerkandidatur des Bruders vor allem politisch unterstützen. Walter Schulz war sogar lange Jahre Kölner Stadtrat, Doris Harst sitzt immer noch im Würselener Kommunalparlament. Dass die Mutter jahrzehntelang für die CDU Politik machte, ist eine der Kuriositäten der Familie Schulz.

Momentan stecken die Schulz-Geschwister selbst im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf, dessen Ausgang für ihren Bruder von herausragender Bedeutung ist. Natürlich hoffen sie darauf, dass er wieder die Kurve kriegt. "Ich bin mir immer noch sicher, dass er Bundeskanzler wird", sagt Walter Schulz.

Viel mehr wollen sie an diesem Tag allerdings nicht zur politischen Lage und der Situation ihres Bruders sagen, weil es ja um das Buch gehen solle. Nur noch so viel: "Natürlich mache ich mir manchmal Sorgen um den Menschen Martin, der so unglaublich viel Stress hat", sagt Doris Harst.

Und eines sei nach der Bundestagswahl eh klar: "Gefeiert wird sowieso."