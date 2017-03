EU-Parlament Schulz überschritt Kompetenzen bei Beförderung

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat als Präsident des Europaparlaments mit dem Versuch, Mitarbeiter zu befördern, seine Kompetenzen überschritten. Sein Vorhaben habe "nicht den Regeln entsprochen und wurde deshalb von den Dienststellen nie umgesetzt", schrieb die Verwaltung des EU-Parlaments in einer Antwort an den Haushaltskontrollausschuss. Das berichtet die Deutsche Nachrichtenagentur (dpa), der das Schreiben vorliegt.

Schulz wollte im Herbst 2015 Mitarbeitern per Präsidentenbeschluss rückwirkend den lukrativen Jobtitel Referatsleiter verleihen. Aus den Antworten des Parlaments geht nicht hervor, ob Schulz wusste, dass er mit der Entscheidung gegen die Regeln verstieß.

Dem Kanzlerkandidaten wird seit einigen Wochen vorgeworfen, sich als EU-Parlamentspräsident dafür eingesetzt zu haben, dass Vertraute in den Genuss vorteilhafter Vertragskonditionen kommen. Wie der SPIEGEL im Februar berichtete setzte sich Schulz als Präsident des Europaparlaments persönlich dafür ein, dass sein Vertrauter Markus Engels in den Genuss vorteilhafter Vertragskonditionen kam.

Engels, der heute der Wahlkampfmanager des SPD-Kanzlerkandidaten ist, arbeitete seit 2012 für Schulz im Informationsbüro des Europaparlaments in Berlin. Trotzdem war sein offizieller Dienstsitz Brüssel. Das trug ihm unter anderem einen Auslandszuschlag in Höhe von 16 Prozent des Bruttogehalts ein sowie rund 16.000 Euro an Kostenerstattung für Dienstreisen, die größtenteils nie stattgefunden haben.

Die SPD betonte, dass es sich dabei um eine in Brüssel übliche Vertragsgestaltung gehandelt habe. Nach Auskunft des Europaparlaments ist eine Dauerdienstreise dagegen keineswegs üblich: So waren seit Beginn 2016 von rund 7600 Parlamentsmitarbeitern gerade einmal 13 auf so einer Langzeitmission.