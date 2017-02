Arbeitslosengeld Seehofer warnt vor Schulz' Agenda-Plänen

CSU-Chef Horst Seehofer hat die Reformvorschläge von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zur Agenda 2010 kritisiert. "Das wäre ein Rückfall in die Zeit, die wir Gott sei Dank hinter uns gelassen haben, die Zeit der Massenarbeitslosigkeit", sagte Seehofer. Schulz hatte angekündigt, Fehler bei der Agenda 2010 zu korrigieren. Unter anderem will er den Bezug des Arbeitslosengelds I verlängern.

Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber kritisierte Schulz. Nötig sei Flexibilität am Arbeitsmarkt, nicht eine längere Bezugszeit von Arbeitslosengeld, sagte Tauber dem "Handelsblatt".

Der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel stellte sich hingegen demonstrativ hinter Schulz. Es sei "mehr als berechtigt", darüber nachzudenken, welche der Reformen dazu führten, "dass Menschen zu früh von Qualifizierung, Fortbildung und dem Arbeitsmarkt ferngehalten werden", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Linke erneuerte ihre Forderung an die SPD, über die Schulz-Vorschläge noch vor der Bundestagswahl im September im Bundestag abzustimmen. "Es gibt im aktuellen Bundestag eine Mehrheit von SPD, Linken und Grünen", sagte Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Skeptisch macht aber, dass die SPD soziale Forderungen regelmäßig in Wahlkämpfen entdeckt."

Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer warf Schulz vor, die wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland schlechtzureden. Das sei "verantwortungslos und spielt letztlich den Populisten in die Hände", sagte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Berlin. Schulz rede die eigenen Erfolge der SPD klein. "Die Agenda 2010 hat Millionen Menschen Arbeit gesichert. Davon hätten gerade auch Ältere, Geringverdiener und sozial Schwache profitiert.

Dagegen bewertete der Wirtschaftsweise Peter Bofinger die Vorstöße zum Arbeitslosengeld und zur Befristung von Arbeitsverträgen insgesamt positiv: "Martin Schulz hat in einem Punkt Recht: Die Globalisierung darf nicht dazu führen, dass Sicherheit auf der Strecke bleibt. Das Risiko, über Hartz IV ins Bodenlose zu stürzen, empfinden viele Menschen als große Belastung", sagte Bofinger der "Nordwest-Zeitung".