Emnid-Umfrage SPD erreicht dank Schulz-Hype knapp 30 Prozent

Mit Martin Schulz an der Spitze geht's derzeit stark aufwärts für die SPD. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die "Bild am Sonntag" ermittelte, legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um sechs Punkte zu. Damit erreicht sie in der Umfrage 29 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit mehr als vier Jahren, berichtet die Zeitung.

Damit verringert die SPD den Rückstand auf die Union binnen einer Woche von vorher 14 auf jetzt 4 Prozentpunkte. CDU/CSU verlieren demnach und kommen nur noch auf 33 Prozent (-4). So nah beieinander lagen die beiden großen Parteien zuletzt im Juli 2012.

"Martin Schulz gelingt es, vor allem ehemalige SPD-Wähler zurückzugewinnen und sie emotional anzusprechen. Eine so starke Verschiebung der Parteipräferenzen binnen einer Woche ist einmalig", sagte Emnid-Meinungsforscher Torsten Schneider-Haase der "BamS".

Auch Grüne und Linke verloren laut der Umfrage jeweils zwei Prozentpunkte und erreichen nun acht Prozent. Mit zusammen 45 Prozent komme eine rot-rot-grüne Mehrheit aber in Reichweite. Unverändert blieben die AfD mit elf und die FDP mit sechs Prozent.

Merkel knapp vor Schulz

Könnten die Bundesbürger den Regierungschef direkt wählen, läge Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch knapp vor ihrem Herausforderer. So gaben 41 Prozent in der "BamS"-Umfrage an, in einer Direktwahl für Merkel stimmen zu wollen, 38 Prozent für Schulz. Im Deutschlandtrend vom vergangenen Freitag überholt Schulz dagegen Merkel klar.

Für den Sonntagstrend befragte Emnid zwischen dem 26. Januar und vergangenem Donnerstag 2233 repräsentativ ausgewählte Teilnehmer. In der Regel haben Umfragen eine Fehlervarianz.

Der Hype um den SPD-Kanzlerkandidaten macht die Union zunehmend nervös. Im SPIEGEL attackieren Unionsgranden Schulz - und mahnen die eigenen Leute zur Geschlossenheit. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach zeigt sich in der "BamS" alarmiert und spricht von einem Weckruf für die eigene Partei. Die Union brauche einen klaren politischen Kurs. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf der Suche nach einem neuen Wähler zwei Stammwähler verlieren", warnte er.

Die Spitzen von CDU und CSU kommen ab Sonntag zu einem zweitägigen Treffen in der CSU-Zentrale in München zusammen. Mit dem sogenannten Friedensgipfel wollen die Schwesterparteien unter Leitung von CDU-Chefin Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer nach dem monatelangen Streit um die Flüchtlingspolitik die Weichen für einen gemeinsamen Bundestagswahlkampf stellen.