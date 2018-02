+++ Liveblog +++ FDP spricht von "Zumutung für Deutschland"

Grünen-Co-Chef Robert Habeck sagte dem SPIEGEL: "Was für ein Jahr für Martin Schulz. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Es ist verdammt schwer in der Politik zu erkennen, wann es nicht mehr geht. Hut ab, dass Schulz das erkannt hat. "

Trotz des Verzichts von Schulz auf das Amt des Außenministers will Juso-Chef Kevin Kühnert an seiner bundesweiten Kampagne gegen die Große Koalition festhalten. "Rücktritte hat man hinzunehmen. Wir als Jusos stellen uns seit Wochen darauf ein, inhaltliche Diskussionen zu führen, unabhängig davon, wer welche Ämter anstrebt", sagte Kühnert in Leipzig. Mit seiner Kampagne will Kühnert für die Ablehnung der Großen Koalition beim SPD-Mitgliederentscheid werben.