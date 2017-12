Totengräber statt Hoffnungsträger Die SPD, eine Rückschrittspartei

Früher ging es lediglich um das politische Überleben des Parteivorsitzenden. Heute geht es, zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte, um die Existenz der SPD als Volkspartei und Regierungsalternative. Die Frage ist nur, ob und wann sich Martin Schulz der Dramatik, die sich in seiner Person symbolhaft zuspitzt, bewusst geworden ist. Wenn sich der Vorhang nach seinem Bühnenauftritt senkt, könnte aus dem Hoffnungsträger der Totengräber der sozialdemokratischen Linken geworden sein.

"Die SPD ist wieder da! Wir sind wieder da!" Überschwänglich warb der designierte Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende auf dem außerordentlichen Bundesparteitag der SPD am 19. März um die Zustimmung der Genossen: "Der mutige Kampf für Freiheit, für Gerechtigkeit und für Demokratie wird in Deutschland seit 150 Jahren symbolisiert durch diese drei Buchstaben: S-P-D!" Nur von ihnen?

In den Wochen zuvor waren 13.000 neue Mitglieder, vor allem junge Menschen, in die alte Partei eingetreten. Der Kandidat, wie einst August Bebel als "Arbeiterkaiser" gefeiert, war seit Ende Januar in den Meinungsumfragen von einer Woge der Zustimmung nach oben gerissen worden, die ihn selbst nach eigenem Bekenntnis fassungslos machte und nahezu allen, selbst dem politischen Gegner, die klare Sicht vernebelte.

Erstmals nach der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder lag die SPD, an der seit über zehn Jahren das Etikett des Verlierers haftete, wieder vor der Union. Im ZDF-"Politbarometer" setzte sich "The Schulz" mit 49 Prozent deutlich vor Angela Merkel mit 38 Prozent ab. Mit historischen 100 Prozent der gültigen Stimmen wählten die Delegierten des Parteitags den Mann aus Würselen im Dreiländereck zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden zu ihrem neuen Chef - und, wie viele und vielleicht auch er selbst bereits mit inbrünstiger Autosuggestion wähnten, zum kommenden Kanzler. Der Rest ist, wie man zu sagen pflegt, Geschichte oder, wie so oft in der Geschichte, eine Tragikomödie. Schulz legte los und ging unter.

