Linke Politik Jeremy Schulz oder Martin Macron?

In Frankreich hat Emmanuel Macron glorios die Wahl gewonnen, erst die Präsidentschaft, nun - so wie es aussieht - das Parlament. In Großbritannien hat Jeremy Corbyn für die Labour-Partei einen vollkommen unerwarteten Erfolg eingefahren. Und in Deutschland kaut Martin Schulz auf der Frage herum: Was tun, wenn alle Welt den Eindruck hat, der Kandidat habe seine große Zukunft bereits hinter sich?

Also: Jeremy Schulz oder Martin Macron? An wem soll sich der Kanzlerkandidat der SPD ein Vorbild nehmen?

Wenn man sich die neuesten Bilder ansieht, die Martin Schulz von sich verbreiten lässt, ahnt man das französische Vorbild: Staatsmännischer Blick, entschlossene Pose, dunkler Anzug, gerne von schräg unten aufgenommen. Auch inhaltlich liegt der glatte Sozialliberalismus des Franzosen den deutschen Genossen näher als der radikale Sozialismus des Briten. Aber das wäre dann ein Missverständnis auf ganzer Linie.

Kein Photoshop der Welt macht aus dem Ex-Bürgermeister von Würselen einen strahlend-jungen Politstar. Und mit merkelschem Sozialliberalismus wird kein SPD-Kandidat Kanzler. Denn Macron taugt für Schulz schon darum nicht als Vorbild, weil der Franzose selbst sich offenkundig an der deutschen Kanzlerin orientiert. Er ist einfach ein Monsieur Merkel à la française. Und wie sozial dieser angebliche Sozialliberale seinen Landsleuten noch vorkommt, wenn er erst einmal mit ihnen fertig ist, das wird man sehen.

Rein habituell passt der alte Zausel Corbyn viel besser zum SPD-Mann Schulz als der strahlend-junge Eliteschüler Macron. Und politisch hält Corbyns Erfolg für Schulz mehr als nur eine Lektion parat.

Die wichtigste lautet: Wahlen sind offen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer nannte Stefan Kornelius in der "Süddeutschen Zeitung" die britische Labour-Partei unter Jeremy Corbyn einen "Mann ohne Unterleib".

Im Herbst schrieb der SPIEGEL, die Partei liege "unter dem Altsozialisten Jeremy Corbyn in Trümmern". Aber nachdem die Premierministerin im Mai Neuwahlen angekündigt hatte, machte Labour innerhalb weniger Wochen 23 Prozentpunkte gegen die Konservativen gut. Und als dann ausgezählt wurde, hatte Corbyn vierzig Prozent der Stimmen eingefahren.

Vor den Wahlen hatte Corbyn gesagt: "Ein Großteil der Medien und das Establishment sehen den Wahlausgang als vorbestimmt. Sie wollen nicht, dass wir gewinnen, denn wenn wir gewinnen, sind es die Menschen, die gewinnen, und nicht die Mächtigen." Tatsächlich. Jeder, der heute sagt, die Bundestagswahl sei bereits gelaufen, will, dass sich in Deutschland nichts ändert. Offenkundiger kann man seine politischen Neigungen nicht verbergen als durch die Leugnung des politischen Prozesses.

Die zweite wichtige Lektion für die SPD betrifft das Thema Sicherheit.

Corbyn war mutig genug, die Sicherheit nicht den Konservativen zu überlassen, die darauf angeblich spezialisiert sind. Aber Sicherheit ist ein linker und ein sozialdemokratischer Wert. Sicherheit des Arbeitsplatzes, Sicherheit vor Armut, Sicherheit vor Abstieg - soziale Sicherheit. Und weil eine gerechte Gesellschaft auch eine sichere Gesellschaft ist, gehört auch die andere Sicherheit zur linken Kernkompetenz, die Sicherheit von Leib und Leben und Eigentum. Martin Schulz hat schon gesagt: "Reiche können sich Sicherheit kaufen, andere sind auf die Leistungsfähigkeit des Staates angewiesen." Sicherheit ist eine Frage der Gerechtigkeit.

Der kluge Soziologe Oliver Nachtwey hat nach dem Erfolg des Briten Corbyn auf Twitter eine Reihe von Gedanken zur den Lektionen linker Politik festgehalten, die hier in leichter Bearbeitung wiedergegeben wird. Man könnte sie auch nennen: Die 12 Gebote linker Politik.

1. Linke Politik kann Wähler begeistern.

2. Linke Politik wendet sich an die Vielen, nicht die Wenigen. Gute Politik ist immer populistische Politik.

3. Es geht um: Hoffnung statt Angst, Solidarität statt Wettbewerb, Zukunft statt Vergangenheit, Gerechtigkeit statt immer mehr Ungleichheit.

4. Der Glaube an die Allmacht der Märkte ist Vergangenheit. Die Menschen verlangen Antworten von der Politik.

5. Der Sozialstaat ist ein Zukunftsmodell.

6. Was privatisiert wurde, kann auch wieder verstaatlicht werden.

7. Sicherheit ist ein linkes Thema - nicht nur soziale Sicherheit.

8. Politik darf nicht nach Umfragen ausgerichtet werden - die stimmen ohnehin nicht. Es geht um persönliche Glaubwürdigkeit.

9. Soziale Medien können wichtiger sein als etablierte Medien - wenn man mit ihnen umzugehen versteht.

10. Tür-zu-Tür-Wahlkampf lohnt sich.

11. Ruhe ist erste Kandidatenpflicht: egal, ob die Medien angreifen oder die innerparteilichen Gegner.

12. Die Jugend ist die Zukunft eines Landes. Gute Politik ist Politik für junge Menschen.

Können sich die deutschen Sozialdemokraten das bitte an die Klotür heften?

Und wenn sich der Kandidat das nächste Mal vorstellt, dann bitte so:

Mein Name ist Schulz, Martin Schulz.