Vor Treffen bei Steinmeier Jusos fordern Schulz zum Nein zur GroKo auf

Der neue Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat Martin Schulz aufgefordert, beim Spitzentreffen mit Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer die Bildung einer Großen Koalition abzulehnen. "Ich erwarte vom Parteivorsitzenden, dass er auf den aktuellen Beschluss bei der SPD hinweist. Und das bedeutet: Die SPD wird in keine Große Koalition gehen", sagte Kühnert der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

"Allein der Parteitag in der kommenden Woche dürfte einen solchen Beschluss revidieren. Ich bin sicher, die SPD will die Große Koalition nicht." Schulz müsse die Unionsvorsitzenden auffordern, die Möglichkeiten einer Minderheitsregierung auszuloten. "Da muss er auch den nötigen Druck aufbauen. Es ist nicht akzeptabel, wenn wir uns in eine GroKo drängen lassen, weil es für die Union am bequemsten ist", sagte Kühnert.

Die Jusos hatten Schulz bereits auf ihrem Bundeskongress in der vergangenen Woche zu einem Nein aufgefordert.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD für Donnerstagabend ins Schloss Bellevue zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Zuletzt hatte der Alleingang von CSU-Agrarminister Christian Schmidt, der in Brüssel für die weitere Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat gestimmt hatte, das Klima zwischen Union und SPD wieder stark belastet.

Staatsrechtler: "Mitgliederentscheid hebelt Entscheidung der Wähler aus"

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht warf den Sozialdemokraten einen Mangel an Strategie vor. Die SPD habe erst einen großkoalitionären Kuschelwahlkampf gemacht und dann nach der Wahl einer Großen Koalition eine Absage erteilt, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. "Aber diese Kehrtwende war in keiner Weise verbunden mit einem personellen und inhaltlichen Neuanfang. Genau das wäre aber notwendig gewesen, um sich glaubwürdig von der Politik der Vergangenheit abzugrenzen."

Ganz anders Verdi-Chef Frank Bsirske: Er rief die SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union auf. "Vielen Wählerinnen und Wählern wäre sicherlich nur schwer verständlich zu machen, wenn die SPD nicht ernsthaft sondieren würde, was sie in einer Koalition mit der Union an wichtigen Punkten realisieren kann", sagte Bsirske der "Passauer Neuen Presse". "Natürlich muss in einer solchen Koalition die eigene Handschrift klar erkennbar sein", sagte der Gewerkschaftschef. Sollte nach Jamaika auch Schwarz-Rot scheitern, müsse die SPD dennoch versuchen, eine stabile Regierung zu ermöglichen.

Es wäre die kleinste Große Koalition

Die SPD will ihre Mitglieder über eine mögliche Regierungsbeteiligung abstimmen lassen. Ein Staatsrechtler ist der Meinung, dass eine von der Basis getroffene Entscheidung möglicherweise wichtiger sei als das Ergebnis der Bundestagswahl. "Ich denke, dass die Entscheidung der Mitglieder die der Wähler aushebeln kann - soweit diese überhaupt klar erkennbar ist", sagte Christoph Degenhart aus Leipzig der Nachrichtenagentur AFP. "Bei so unklaren Mehrheitsverhältnissen, wie wir sie momentan haben, ist das vielleicht weniger der Fall, bei etwas klareren allerdings schon", fügte er hinzu.

Früher waren die Mehrheitsverhältnisse klarer. Die erste Große Koalition unter Merkel von 2005 bis 2009 konnte sich auf etwa 73 Prozent aller Abgeordneten im Bundestag stützen. In der vergangenen Wahlperiode brachte es die "GroKo" auf 504 Sitze, was knapp 80 Prozent der Mandate entspricht. In beiden Fällen besaß Schwarz-Rot also noch die Zweidrittelmehrheit; sie ist zum Beispiel für Änderungen des Grundgesetzes erforderlich.

Sollten sich CDU, CSU und SPD einigen, wäre diese Große Koalition die bisher kleinste unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Regierungspartner hätten 399 von 709 Sitzen im Bundestag (rund 56 Prozent). Ohne die CSU (rund 6,5 Prozent der Sitze) hätten sie also keine Mehrheit.