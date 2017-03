SPD-Chef Schulz kommt doch zum Koalitionsgipfel

Entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung wird der SPD-Vorsitzende Martin Schulz beim Koalitionsausschuss am Mittwoch dabei sein. Schulz hatte das Treffen mit CDU und CSU zunächst aus Termingründen abgesagt.

Allerdings soll das Spitzentreffen der Koalitionsvertreter nun auch später als geplant beginnen. Das gibt Schulz die Möglichkeit, an einem Empfang der SPD-Bundestagsfraktion teilzunehmen und den Otto-Wels-Preis zu verleihen. Erst danach wird er zum Treffen der Koalitionsspitzen stoßen. Das haben Schulz und die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel nach SPIEGEL-Informationen am Donnerstag in einem Telefongespräch geklärt.

Schulz hatte am Sonntagabend in einem ARD-Interview angekündigt, wegen der Terminkollision mit der SPD-Veranstaltung nicht an dem Koalitionsgipfel teilzunehmen. Das war auf scharfe Kritik in der Union gestoßen. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) warf Schulz "Arbeitsverweigerung" vor, CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach von "einem schlanken Fuß", den sich der SPD-Politiker mache.

Der Koalitionsausschuss trifft sich in unregelmäßigen Abständen, Teilnehmer sind in der Regel die Chefs von CDU, CSU und SPD, die für die zu besprechenden Themen zuständigen Minister und die Generalsekretäre der drei Parteien. Auch die Fraktionsvorsitzenden sind in der Regel mit dabei. Der aktuelle Termin war mehrfach verschoben worden, unter anderem wegen einer Erkrankung von CSU-Chef Horst Seehofer.

Noch ist offen, wie die konkrete Tagesordnung des Treffens aussieht. Hoch strittige Themen wie Managergehälter, Solidarrente oder "Ehe für alle" werden wohl kaum verhandelt werden. Die Details sollen in den kommenden Tagen besprochen werden.