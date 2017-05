SPD-Kanzlerkandidat Schulz Nur keine Panik

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Dass es 21 Minuten dauert, bis er den ersten Beifall erntet, ist an diesem Montag immerhin keine schlechte Nachricht für Martin Schulz. Der Kanzlerkandidat ist nicht bei Parteifreunden zu Gast, sondern bei einer Gruppe von Menschen, vornehmlich Herren in gesetzterem Alter mit hoher Einstecktuch-Dichte, die nicht zur klassischen SPD-Klientel gehören: Schulz spricht in der Zentrale der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK).

So, wie der Sozialdemokrat im vollbesetzten IHK-Foyer auftritt, scheint Schulz sich anfangs eher zu fragen, ob sich überhaupt eine Hand für ihn rühren wird. Klar, er bringt gleich zu Beginn lobende Worte für den Namensgeber des Hauses - Ludwig Erhard - unter, dazu ein klares Bekenntnis zur deutschen Wirtschaft. Aber der Fremdelfaktor des Unternehmertums mit der Sozialdemokratie ist auch an diesem Tag zu spüren. Und den SPD-Parteichef und Gerechtigkeitsprediger Schulz kennen sie hier eben auch noch nicht.

Schulz' Botschaft an diesem Tag: Habt keine Angst vor mir.

Eigentlich sei er ja auch einer von ihnen. "Ich habe selbst mal einen kleinen Laden gegründet, eine Buchhandlung", sagt Schulz. Er erzählt von seinen unternehmerischen Sorgen, nachdem er damals im heimischen Würselen den Laden eröffnet hatte. Von den schlaflosen Nächten, den Zweifeln. "Ich kenne aber auch die Momente des Glücks. Die Freude, wenn man ein Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen hat."

Im Moment dürfte Schulz eher deshalb schlecht schlafen, weil seine so hoffnungsvoll gestartete Kampagne ins Straucheln geraten ist. In den Umfragen verliert seine Partei wieder den Anschluss an die Union, nach der Landtagswahl im Saarland vor fünf Wochen ging nun auch noch die in Schleswig-Holstein verloren.

Kommenden Sonntag geht es im SPD-Stammland Nordrhein-Westfalen deshalb schon so gut wie um alles für Schulz: Sollte seine Parteifreundin Hannelore Kraft die Staatskanzlei nicht halten können, ist ein Erfolg bei der Bundestagswahl im Herbst beinahe ausgeschlossen.

Woran liegt es, dass die Schulz-Euphorie so schnell der Ernüchterung gewichen ist? Warum lässt sich die Dynamik, die der Spitzenkandidat in der Partei zweifellos entfacht hat, bisher nicht in Wählerstimmen ummünzen?

So kurz vor der nächsten Runde im Superwahljahr sind Fehleranalysen erst einmal tabu, hektische Kursänderungen wird es bis zum Sonntag nicht geben. Bloß nicht den Eindruck von Panik oder hektischem Aktionismus erwecken, heißt die SPD-Devise.

Stattdessen lautet das Motto: kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und dann: Augen zu und durch. Erst nach der NRW-Wahl will Schulz seinen nächsten inhaltlichen Aufschlag präsentieren, dann zum Thema Bildung.

Schulz selbst wird in den kommenden Tagen alles im Wahlkampf an Rhein und Ruhr geben - aber zuvor sind jetzt die Berliner Unternehmer dran. Die geben Schulz die Chance, endlich mal wieder positive Botschaften zu setzen. Und das Bild aufrechtzuerhalten, dass hier ein Mann am Rednerpult steht, der Ende September der nächste Kanzler der Republik werden könnte.

Schulz tritt ihnen gegenüber als ein Sozialdemokrat, der die Nöte und Wünsche der Unternehmen kennt, ihnen aber auch nichts vormachen will: "Es gibt zwei Gefahren im Wahlkampf: unerfüllbare Sozialversprechen und unerfüllbare Steuersenkungsversprechen", sagt er. "Beides wird es mit mir nicht geben." Ersteres kommt hier gut an, Letzteres wohl eher weniger.

Aber es gibt aus Schulz' Sicht ein zentrales Argument für Zurückhaltung bei den gern gesehenen Entlastungen: Investitionen. Von denen brauche das Land viel mehr als bisher, in Bildung, Forschung, klassische und digitale Infrastruktur - und dafür wiederum bräuchten öffentliche und private Haushalte Geld.

Nur so könne Deutschland dauerhaft erfolgreich und international wettbewerbsfähig sein. Konkret nennt Schulz beispielsweise einen steuerlich förderungswürdigen Forschungsbonus oder Zuschüsse für Digitalkonzepte.

Und er erklärt, warum manche klassische sozialdemokratische Forderung am Ende auch der Wirtschaft zugutekommen könnte: So würde durch die Gebührenfreiheit für jegliche Bildungsangebote der Fachkräftemangel beseitigt, argumentiert Schulz.

Auch die Position seiner Partei, mehr Geld in der Europapolitik in die Hand zu nehmen, folgt dem gleichen Muster. Schulz' These: Von einer Stärkung der EU und vor allem des gemeinsamen Binnenmarkts würde insbesondere die deutsche Wirtschaft mit ihrer starken Exportorientierung profitieren. "Deutschland und Frankreich können wieder Motor für Europa werden. Frankreich hat den ersten Schritt getan", sagt Schulz mit Blick auf die Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten.

Ob die Unternehmer im IHK-Foyer aber auch bereits überzeugt davon sind, dass die Wahl von Schulz zum Bundeskanzler der logische zweite Schritt sein sollte?

Auf Distanz zu Rot-Rot-Grün

Dazu will er ihnen eine weitere Angst nehmen: "Kann es am Ende unter diesem Schulz eine Koalition geben, die Deutschland und meinem Betrieb schaden würde?", fragt Schulz rhetorisch. Damit meint er die Vorbehalte gegenüber einer möglichen rot-rot-grünen Koalition. "Nein, definitiv nicht", sagt er. "Unter meiner Führung wird es nur eine Koalition geben, die proeuropäisch ist und die ökonomische Vernunft walten lässt."

Das ist natürlich kein Ausschluss von Rot-Rot-Grün, aber eine deutliche Distanzierung. Schulz setzt die Hürden damit hoch für die Linkspartei. "Ich bin Realpolitiker", sagt er.

Aber der Realpolitiker Schulz muss jetzt erst mal alles dafür tun und darauf hoffen, am kommenden Sonntag nicht schon wieder als Verlierer dazustehen. Sonst kann er sich Auftritte wie diesen in Zukunft eigentlich sparen.

Zusammengefasst: Nach der Wahlpleite in Schleswig-Holstein geht es für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am nächsten Sonntag in NRW schon fast um alles oder nichts. Ausführliche Fehleranalysen oder Kurswechsel soll es bis zum Wahltermin nicht mehr geben, die SPD will nicht den Eindruck erwecken, sie gerate in Panik. Stattdessen versucht Schulz, mit positiven Botschaften zur Wirtschaftspolitik wieder in die Offensive zu kommen, etwa bei einem Auftritt vor Berliner Unternehmern.