Reaktionen auf Schulz-Rückzug "In seiner Haut möchte ich nicht stecken"

Was für eine Woche. Am Mittwoch war es geschafft, die Koalition stand. Kurz sah es so aus, als sei der Spruch von Martin Schulz, er werde nie in ein Kabinett Merkel eintreten, vergessen. Außen, Finanzen, Arbeit: Diese gewichtigen Ressorts hatte er seiner SPD gesichert. Ein Erfolg, der bitter nötig war.

Am Donnerstag dann erklärte er seinen Verzicht auf den Parteivorsitz. "Ich habe mir zum Ziel gemacht, die SPD weiblicher, jünger und digitaler zu machen", schrieb er auf Facebook. Die designierte Nachfolgerin: Andrea Nahles. Jünger und weiblicher ist sie zweifellos, im Gegensatz zu Martin Schulz war sie als Arbeitsministerin schon mitverantwortlich für das Handeln der Regierung.

Und Schulz schrieb weiter: Als Außenminister wolle er selbst dafür sorgen, dass die Europapolitik prägend für die Außenpolitik des Landes werde. Er tauschte den Parteivorsitz für den beliebten Posten des Außenministers ein, so kam es vielen vor.

Am Freitag schließlich, keine 20 Stunden nach dem Facebook-Post, erklärte Schulz seinen Verzicht auf das Amt des Außenministers.

Der Schritt überraschte nicht nur die SPD, sondern auch die Opposition und die Union. Die Reaktionen des politischen Berlin im Überblick:

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles sagte: "Wir alle wissen, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, sich persönlich zurückzunehmen. Das zeugt von beachtlicher menschlicher Größe." Die Entscheidung verdiene Respekt und Anerkennung. Schulz habe in den Koalitionsverhandlungen einen Durchbruch für eine neue Europapolitik erreicht.

Der sächsische SPD-Chef Martin Dulig hatte Schulz am Donnerstag geraten, den Posten des Außenministers nicht anzunehmen. Er zeigte sich erfreut über die Entscheidung seines Noch-Chefs: "Ich danke Martin Schulz für diesen Schritt. Er ist seiner Verantwortung gerecht geworden. Ich hoffe, dass wir nun endlich über die guten Inhalte für unser Land reden", twitterte er.

Grünen-Chef Robert Habeck äußerte schon am Freitagmorgen Verständnis für Sigmar Gabriel, der sich über den Umgang der SPD mit seiner Person beschwert und Schulz indirekt Wortbruch vorgeworfen hatte. Zur Entscheidung von Schulz sagte Habeck dem SPIEGEL: "Was für ein Jahr für Martin Schulz. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Es ist verdammt schwer in der Politik zu erkennen, wann es nicht mehr geht. Hut ab, dass Schulz das erkannt hat."

Das Hin und Her des scheidenden SPD-Vorsitzenden stieß aber nicht nur auf Verständnis. So twitterte die ehemalige Juso-Chefin Johanna Ueckermann eine kurze, aber eindeutige Einschätzung der Lage:

Sagt Bescheid, wenn dieser Männerzirkus vorbei ist. Ich hab's satt. #ausGründen — Johanna Uekermann (@j_uekermann) February 9, 2018

Es handle sich um eine besondere Art der Selbstgeißelung, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Beim Versuch, die Reißleine zu ziehen, opfere die SPD auch den anständigen Umgang miteinander.

CDU-Fraktionschef Volker Kauder erhofft sich von der Entscheidung über die Personalie Schulz bessere Chancen für ein Ja der SPD-Basis. Das sagte er der "Passauer Neuen Presse".

Die Frage nach dem Ressortzuschnitt stellte der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring: "Die SPD hat nicht zuletzt für den Europapolitiker Schulz nach dem Außenministerium gegriffen. Sein Rückzug eröffnet die Möglichkeit, noch einmal über den Ressortzuschnitt zu sprechen", sagte er dem SPIEGEL. Außen- und Finanzministerium hätten eine herausgehobene europapolitische Rolle. Dass bei diesem Top-Thema der geplanten GroKo die SPD ein derartiges Übergewicht habe, sorge an der CDU-Basis für Unmut.

Wer den Posten des Außenministers übernehmen soll, bleibt völlig unklar. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs stellte sich auf Twitter hinter Sigmar Gabriel:

sigmar gabriel ist ein sehr guter außenminister. sigmar gabriel sollte außenminister bleiben. alles andere würde ich jetzt nicht mehr verstehen. — Johannes Kahrs (@kahrs) February 9, 2018

Das will offensichtlich auch Gabriel selbst. Doch in der SPD hat Gabriel sich als Parteivorsitzender nicht nur Freunde gemacht. Ob die Parteispitze mit einem Außenminister Gabriel zufrieden wäre, bleibt fraglich.