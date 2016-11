Martin Schulz Weltpolitiker aus Würselen

Persönliche Daten

Alter: 60, geboren: 20. Dezember 1955 in Eschweiler-Hehlrath (Nordrhein-Westfahlen)

Herkunft und Familie

Martin Schulz wurde als jüngstes von fünf Kindern geboren. Sein Vater Albert Schulz war Polizeibeamter, stammte aus dem Saarland und wuchs in einer Bergbaufamilie auf, die sozialdemokratisch orientiert war. Seine Mutter Clara stammte aus einer bürgerlichen Familie und war in der CDU aktiv.

Ausbildung

Zwischen 1966 und 1974 besucht Schulz das Gymnasium in Würselen, als 16-Jähriger nimmt er an einem Schüleraustausch in Bordeaux teil.

Zwischen 1975 und 1977 absolviert Schulz eine Lehre als Buchhändler, fünf Jahre später macht er sich selbstständig.

Politischer Aufstieg

1974 tritt Schulz in die SPD ein, zehn Jahre später wird er in den in den Stadtrat von Würselen gewählt.

1987 wird er - mit 31 Jahren - Bürgermeister von Würselen und damit der jüngste Bürgermeister Nordrhein-Westfalens.

Karriere in Europa

Bei der Europawahl vom Juni 1994 kommt Schulz als Abgeordneter der SPD ins Europäische Parlament (EP).

Ins Rampenlicht gerät Schulz im Juli 2003 durch einen Schlagabtausch mit dem amtierenden Rats- und italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi , dem er Verstöße gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorhielt.

Präsident des Europäischen Parlaments

Am 17. Januar 2012 erreicht Schulz den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn : Bereits im 1. Wahlgang wird er für zweieinhalb Jahre zum Präsidenten der Vielvölkerkammer gewählt.

kündigte er an, das EP aus seinem Schattendasein herausführen zu wollen. Im März 2014 wird Schulz auf dem Kongress der Europäischen Sozialisten mit 91,1 Prozent der Stimmen zum gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Europawahl 2014 gewählt und strebt die Kommissionspräsidentschaft an. Allerdings geht die Fraktion aus der Wahl nur als zweitstärkste Kraft hinter der Europäischen Volkspartei hervor.

Im Juli 2014 wird er erneut zum Parlamentspräsidenten gewählt.

Privates

Schulz und seine Frau Inge, die als Landschaftsarchitektin tätig ist, haben einen Sohn Nico und eine Tochter Lina. Neben seiner Leidenschaft für Bücher spielt der Anhänger des 1. FC Köln gerne Fußball. In seiner Jugend war er mit Rhenania Würselen westdeutscher B-Jugend-Vizemeister, musste aber nach einer schweren Verletzung seine Fußball-Ambitionen begraben. In dieser Zeit, so sagte Schulz in diversen Interviews, wird er alkoholabhängig. Seit 1980 ist er abstinent. Schulz spricht unter anderem Englisch und fließend Französisch.

Mit Blick auf die Bundesrepublik sieht er die Zahl von unzufriedenen Menschen insbesondere im Osten als Problem, wie er in einem Interview mit SPIEGEL ONLINE sagte. Die AfD sei ein "Schandfleck" für das Land (das komplette Interview finden Sie hier).