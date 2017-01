Reaktionen auf Schulz-Kandidatur CDU kritisiert Sturzgeburt, SPD gibt sich euphorisch

An diesem Mittwochmorgen ist viel von Klarheit die Rede - oder dem Mangel daran. Martin Schulz soll Kanzlerkandidat der SPD werden, und einen Tag später gehen die Meinungen darüber auseinander, welche Folgen das haben wird.

Acht Monate vor der Bundestagswahl sei "mit der Entscheidung für Martin Schulz völlig unklar, wofür die SPD steht", meint Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn fordert Schulz auf, klare Position zu beziehen und Konzepte vorzulegen. Man werde sehen müssen, wie Schulz sich positioniere, wenn es um deutsche Politik gehe.

Die meisten in der SPD sehen das naturgemäß anders. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht in der Entscheidung für Schulz gar ein klares Signal gegen eine weitere Große Koalition.

Tatsächlich?

Linke und Grüne sehen in der Entscheidung für Schulz keine Signalwirkung für oder gegen eine rot-rot-grünes Bündnis. "Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht", so Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht.

"Für uns ändert sich durch die Entscheidung der SPD nichts", sagt auch Grünen-Politikerin Göring-Eckardt. "Wir ziehen eigenständig in den Wahlkampf und reden über Inhalte, statt Koalitionsdebatten zu führen."

"Ist Rot-Rot-Grün eine Option?"

Auch die Union sucht nach Antworten. CDU-Politiker Spahn sagt, er wolle wissen: "Ist Rot-Rot-Grün eine Option für Martin Schulz oder nicht?" CDU/CSU jedenfalls sähen keinen Anlass für einen politischen Strategiewechsel, "nur weil die SPD in so einer Sturzgeburt einen neuen Kandidaten aufs Parkett bringt". Eine Neuauflage der Großen Koalition strebe die Union ausdrücklich nicht an.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Dienstag überraschend seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt und seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Schulz hat bereits angekündigt, dass er auf einen Wahlkampf für mehr Gerechtigkeit und Zusammenhalt setzt.

Familienministerin Manuela Schwesig begrüßte die Entscheidung für Schulz. "Mit ihm haben wir die Möglichkeit, einen engagierten, lebendigen Wahlkampf zu führen", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende der "Rheinischen Post".

"Es gibt eine große Euphorie"

Malu Dreyer, Sozialdemokratin und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, sieht nach der angekündigten Kanzlerkandidatur sogar Euphorie in der SPD. "Martin Schulz ist wirklich sehr beliebt in der SPD", sagte sie im Radiosender SWRinfo. "Es gibt eine große Euphorie."

Auch Juso-Chefin Johanna Uekermann lobte Schulz "richtigen Kandidaten in der jetzigen Zeit". Schulz habe "immer sehr klar dem Rechtspopulismus in ganz Europa eine Absage erteilt", außerdem sei er "ein engagierter Wahlkämpfer". Sie glaubt, dass er sich gegen Kanzlerin Angela Merkel bei der Bundestagswahl am 24. September durchsetzen könne.

Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit der SPD rund um das Bekanntwerden des Rückzugs von Gabriel und der Kandidatur von Schulz äußerte SPD-Vize Ralf Stegner. "Das war rumpelig, das hat nur einen Stern verdient", sagte Stegner im Bayerischen Rundfunk. Dass Gabriel nun Außenminister werden wolle, verteidigte der SPD-Vize. "Warum sollen wir nicht denjenigen nehmen, der nach Martin Schulz die meiste internationale Erfahrung hat?"