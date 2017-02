Martin Schulz trifft SPD-Basis "Wat heißt denn dat genau?"

Ein voller Saal wartet auf Martin Schulz, jeder Platz des Mondpalasts Wanne-Eickel ist besetzt, selbst an den Seiten stehen die Menschen. Draußen hat der Ortsverband noch ein Bildschirm aufgestellt, damit auch alle, die nicht mehr in den Theatersaal passten, den frisch gekürten Kanzlerkandidaten sehen können.

Mehr als 500 Gäste bei einer SPD-Veranstaltung, darunter auch viele junge Leute, das hat es in der Stadt im Ruhrpott lange nicht mehr gegeben. Schulz zieht. Doch Schulz ist noch nicht da.

Also machen Michelle Müntefering, die Bundestagsabgeordnete hier aus dem Kreis, und Alexander Vogt, der Landtagsabgeordnete, das Warm-up auf der Bühne. "Martin Schulz ist ein ehrlicher Politiker", sagt Vogt. Der habe schon Dinge erlebt, die nicht alle hier erlebt hätten. Der Applaus ist spärlich.

Dann, um 18.30 Uhr, kommt Schulz. Fast der halbe Saal steht, das Klatschen ist laut, euphorisch.

Niemand weiß, wofür Schulz eintreten wird

Es ist der erste Besuch an der Basis, den Martin Schulz, seit Montag vom Parteivorstand als Kanzlerkandidat nominiert, absolviert. Hunderte Neueintritte in die Partei gab es seither, in ersten Umfragen legt die SPD zu. Dabei weiß noch niemand, wofür Schulz eintreten wird, was er vor hat, so programmatisch.

Das ist auch nach seiner Rede nicht anders. Dreißig Minuten spricht er, immer wieder fallen die gleichen zwei Worte: Gerechtigkeit und gerecht. "Gerechtigkeit ist das Grundprinzip unserer Gesellschaft", sagt Schulz. "Keiner darf in diesem Land zurückgelassen werden." Dann zitiert er Franz Müntefering: Keiner soll Herr, keiner Knecht sein. Applaus.

Er wisse, dass das alles nix Neues sei, sagt Schulz. Aber es sei nun einmal wahr. Für die Menschen sei es "ein dramatisches Problem", wenn sie das Gefühl haben, es gehe ungerecht zu. Man müsse "fühlen, was das heißt, wenn es am Ende des Monats wieder nicht reicht". Und wenn die Menschen spürten, dass er das ändern wolle, "dann, ja dann, werde ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland". Das erste Mal an

DPA Schulz, Michelle Müntefering

dem Abend wird der Applaus rhythmisch, einzelne Genossen juchzen sogar.

Schulz weiß, dass die Euphorie auch Gefahren birgt. Sie darf nicht verfliegen. Es sind noch siebeneinhalb Monate bis zur Bundestagswahl, warnt er immer wieder, "es ist ein Langstreckenlauf", "wir haben gerade einen Spurt hingelegt, aber wir müssen schauen, dass uns nicht die Puste ausgeht!" Seine Lösung: Vertrauen und Selbstbewusstsein. "Wir sind die Zukunft des Landes". Es ist sein letzter Satz auf der Bühne, wieder stehen die Genossen auf.

Zwei Probleme, ein kleines und ein großes

Dann folgt der schwierige Teil des Abends. Denn eigentlich soll es hier heute um die Inhalte zur Landtags- und Bundestagswahl gehen, der Unterbezirk Herne hat zum "Programmforum" geladen. Im Foyer des Theatersaals sind fünf Tischgruppen aufgebaut, daneben Pinnwände, jede mit einem eigenen Thema. Schulz soll nun von einer Tischgruppe zur nächsten gehen und dort sagen, was er sich für das Programm der SPD vorstellt.

DPA Schulz mit Fans

Es gibt zwei Probleme, ein kleines und ein großes. Das kleine: Schulz kommt kaum durch, Dutzende Menschen umringen ihn, wollen ein Selfie mit ihm, dazu die Fotografen und Kameraleute. Das große: Wenn Schulz einmal bei einem der Tische angekommen ist, merkt man, dass das, was er sagt, Allgemeinplätze sind.

Am Tisch "Infrastruktur und Kommunales" sagt er: "Wir müssen wieder klar machen, dass der öffentliche Raum allen gehört". Am Tisch "Gesundheit und Pflege" sagt er: "Wir müssen die Pflegeberufe attraktiver machen und besser bezahlen".

Es sind Sätze, die eigentlich jeder Politiker unterschreiben würde. Die Zuhörenden scheint es nicht zu stören. Sie nicken und klatschen. Nur eine ältere Dame murmelt: "Wat heißt denn dat jetzt genau?"

Schulz hört das nicht, er ist weitergezogen, zum Essenstand. Es gibt Currywurst, den SPD-Klassiker. Schulz holt sein Portemonnaie raus, will zahlen, doch Michelle Müntefering lässt ihn nicht. "Bist eingeladen", sagt sie. Er lächelt, bedankt sich. Dann dreht er sich um, sagt laut: "Mhmmm, die schmeckt hier viel besser als in Berlin."

Die siebeneinhalb Monate bis zur Bundestagswahl will Schulz nun durch Deutschland ziehen, Stimmen sammeln. Vorher sollte er sich noch ein paar konkretere Ansagen überlegen. Auf dem von ihm angekündigten Langstreckenlauf gibt es nicht nur viele Currywürste. Sondern auch viele Fragen.