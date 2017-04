"Stimmenfang"-Podcast Schulz und die Jungwähler - hält das?

Noch hat Martin Schulz keine Wahl gewonnen. Punkt. Was er allerdings geschafft hat: Die SPD zieht wieder junge Leute an. Woher kommt die Begeisterung? Und vor allem, wie lange hält sie an? Antworten in unserer neuen Podcast-Folge.