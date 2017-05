Schulz und die SPD Not-Operation Neustart

Hannelore Kraft wirkt an diesem Montag, als wäre sie zu ihrer eigenen Beerdigung in der SPD-Parteizentrale erschienen. Aber so ähnlich muss sich das für die krachend abgewählte Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen auch anfühlen: Nach einer kurzen Nacht darf sie sich im Willy-Brandt-Haus jetzt noch einen Blumenstrauß und warme Worte ("wie eine Löwin gekämpft") von Parteichef Martin Schulz abholen. Applaus und Abgang.

Die politischen Rituale der Bundesparteien sind unerbittlich - erfolgreiche wie durchgefallene Spitzenkandidaten haben am Tag nach den Landtagswahlen in den jeweiligen Zentralen zur floralen Würdigung zu erscheinen. Kraft, die sich lange Zeit als Siegerin sah, fällt das nun besonders schwer. Zudem hat sie mit einem fiesen Hustenreiz zu kämpfen.

Aber Kraft tut der SPD und vor allem ihrem Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten nochmal einen großen Gefallen: Wie schon am Vorabend in Düsseldorf nimmt sie alle Schuld auf sich, erklärt sich verantwortlich für die Pleite, ihre Parteiämter hat sie bereits niedergelegt. Die SPD verliert damit zwar ihre stellvertretende Bundeschefin und NRW-Landesvorsitzende - aber Schulz ist damit entlastet. Und die SPD kann nach vorne schauen.

So jedenfalls wünscht man es sich in der Parteizentrale. Eine Art Neustart der Schulz-Kampagne soll es jetzt geben, um im Herbst doch noch eine Chance auf das Kanzleramt zu haben.

"Mal kriegste einen auf die Nuss, und mal gewinnste"

"Rückschläge wegstecken, naja, da habe ich in meinem Leben ja eine gewisse Erfahrung mit", sagt an diesem Morgen Schulz, der einst im jugendlichen Alter dem Alkohol entkam und dann auch ohne Abitur eine bemerkenswerte politische Karriere hinlegte. Im NRW-Wahlkampf meinte er vor wenigen Tagen: "Mal kriegste einen auf die Nuss, und mal gewinnste."

Tatsächlich hat seine Partei jetzt bei drei Landtagwahlen in Folge auf die Nuss bekommen - da sind ernsthafte Zweifel berechtigt, warum es denn in vier Monaten im Duell mit Angela Merkel mit dem Gewinnen klappen sollte. Ausgerechnet gegen Merkel, die bisher noch alle sozialdemokratischen Widersacher geschlagen hat.

Jetzt also Operation Neustart, die eigentlich eine Not-Operation ist. Dazu gehört zunächst, dass sich Schulz am Montagabend bei ARD und ZDF befragen lässt. Wenn nicht immer nur Merkel im TV zu sehen ist, könnte das ja schon mal helfen. Noch hilfreicher wäre es wohl, wenn Schulz nicht immer nur nach Wahlniederlagen auftreten müsste.

Vor allem will der Kanzlerkandidat jetzt inhaltlich in die Offensive gehen. Umfragen zeigen, dass viele Wähler immer noch nicht genau wissen, wofür der SPD-Kanzlerkandidat eigentlich steht. So ist für Donnerstag eine Rede von Schulz zum Thema Bildung geplant. Hier war die SPD bei den drei verpatzten Landtagswahlen angreifbar, deshalb wird es durchaus spannend, was der Kanzlerkandidat zu diesem Thema konkret sagen wird. Mehr Investitionen in Bildung und Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni - diese bekannten Forderungen werden da nicht reichen.

Dem Konflikt mit Kraft ging Schulz aus dem Weg

Weitere inhaltliche Akzente seien geplant, sagt Schulz. Etwa zu gemeinsamen Anstrengungen in Europa, heißt es, auch zum Thema innere Sicherheit. Angeblich, so zumindest ist in der SPD zu hören, sind die Schubladen voll mit Vorschlägen, die man aus Rücksicht auf Kraft und ihren NRW-Wahlkampf zurückgehalten hatte. Ein Riesenfehler sei das gewesen, darin ist sich die Parteiführung im Nachhinein einig. Aber den Konflikt mit der mächtigen Ministerpräsidentin wollte man seinerzeit nicht ausfechten - stattdessen schwieg Schulz lieber.

Video: Schulz und Kraft im Willy-Brandt-Haus

Video REUTERS

Nun sagt er: "Wir sind zuversichtlich, weil wir glauben, dass wir das richtige und das bessere Zukunftsprogramm haben." Am Montag wurde den Führungsgremien schon mal der Leitantrag für das Wahlprogramm vorgelegt, das Ende Juni auf dem Bundesparteitag in Dortmund verabschiedet werden soll. 66 Seiten lang, viel Prosa. Wo es besonders spannend wird, bei den Themen Rente und Haushalt, bleibt das Papier, das dem SPIEGEL vorliegt, vage.

Personelle Ergänzungen im Willy-Brandt-Haus werden offenbar ebenfalls erwogen. Die Stimmung in der Zentrale, so wird von allen Seiten beteuert, soll trotz der Wahlniederlagen gut sein - was im Vergleich zu früheren Zeiten schon ein großer Fortschritt wäre. Aber ein bisschen strategische Wahlkampfexpertise von erfahrenen Leuten würde wohl nicht schaden.

Ansonsten ist bei den Genossen vor allem eines angesagt: Realismus. Der Schulz-Hype ist endgültig vorbei, das hat nun auch der letzte kapiert. Öffentliche Kritik am Kanzlerkandidaten, Flügelkämpfe, Strategiedebatten - was in den beiden vergangenen Bundestagswahlkämpfen gang und gäbe war, unterbleibt bisher. Auch das gehört zum realistischen Blick auf die eigene Partei.

Das wird nicht reichen, um Merkel zu schlagen. Aber es ist genug, um erstmal im Spiel zu bleiben.