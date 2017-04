Schulz und Gabriel Einer strahlt, einer strampelt

Der eine, Martin Schulz, gönnt sich gerade eine kleine, nachösterliche Verschnaufpause. Der andere, Sigmar Gabriel, ist schon wieder auf diplomatischer Krisenmission: im Irak.

Es ist gar nicht so lange her, da hätte man es genau anders herum vermutet. Anfang des Jahres war das, als alles auf den damaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidaten und Martin Schulz als Außenminister hinauszulaufen schien. Führende Sozialdemokraten stellten sich damals eine bange Frage: Was würde es für Angela Merkels vermeintlichen Herausforderer bedeuten, wenn Gabriel auf seinen niedrigen Popularitätswerten verharrte - während dem neuen deutschen Chef-Diplomaten Schulz im Wahljahr die Herzen der Bürger zuflögen?

Die Dinge sind anders gekommen. Doch dafür stellt sich nun eine überraschende, neue Frage: Wie geht SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Schulz damit um, dass Außenminister Gabriel plötzlich deutlich beliebter im Volk ist als er selbst?

Neun Prozentpunkte hat Gabriel dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge in der Beliebtheitsskala gegenüber dem Vormonat gewonnen, damit schob er sich mit 55 Prozent hinter Finanzminister Wolfgang Schäuble und Kanzlerin Merkel (beide CDU) auf Platz drei - SPD-Chef Schulz liegt mit 48 Prozent nur noch auf Platz sechs (minus vier Punkte). Es ist nicht die einzige Umfrage, in der er und seine Partei zuletzt eingebüßt haben.

Nach der ersten, großen Euphorie lernt Schulz nun die Mühen seines neuen Amts als Parteivorsitzender kennen - und erlebt, welche schwere Aufgabe er sich mit der Kanzlerkandidatur gegen die amtierende Regierungschefin Merkel aufgeladen hat.

Natürlich hat Schulz schon viel erreicht: Er brachte die SPD in den Umfragen innerhalb weniger Wochen wieder auf Augenhöhe mit der Union, im direkten Vergleich mit Merkel gilt der Sozialdemokrat weiterhin als ernsthafter Herausforderer. Schulz hat die eigene Partei wiederbelebt, weit über 16.000 Bürger traten seit Jahresbeginn in die SPD ein. Und wenn der Kandidat wie vergangene Woche in Hannover bei einer SPD-Veranstaltung vor 1500 Genossen auftritt, ist der Jubel weiterhin riesig.

Aber die Leichtigkeit ist weg. Wer Schulz in diesen Tagen trifft, erlebt einen Mann, der sich viel vorgenommen hat. Der an seine Chance glaubt, Kanzler zu werden. Nur, wer ernst genommen wird, weckt Erwartungen. Das spürt er nun.

SPD-Chef ist ein Knochenjob

Vorsitzender der SPD zu sein, selbst einer euphorisierten Sozialdemokratischen Partei, ist ein Knochenjob. Sigmar Gabriel kann davon eine Menge aus den vergangenen elfeinhalb Jahren berichten. Da sind die Flügel der Partei, einflussreiche Gruppierungen innerhalb der SPD, die Ministerpräsidenten mit ihren ganz eigenen Interessen - und alle wollen etwas von Schulz. Und alle haben gute Ratschläge für den Kandidaten parat. Noch halten sie sich öffentlich zurück. Aber der Druck wächst.

Und während Sigmar Gabriel zumeist nur noch mit bedeutungsschweren "Tagesschau"-Sätzen in den Wohnzimmern der Nation erscheint, ist Schulz mittendrin im innenpolitischen Alltagsgeschäft. Und das unter strengster Beobachtung.

Seine Bildungspläne würden mindestens fünf Milliarden Euro kosten, berichtet der SPIEGEL, die "Süddeutsche Zeitung" macht eine Kehrwende in seiner Haltung zu Griechenland aus - und alle wollen wissen: Wird die SPD unter Schulz Steuererhöhungen fordern oder nicht? Und überhaupt: Will er denn nun lieber mit der FDP koalieren oder doch mit der Linkspartei?

Die anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen könnten Schulz angesichts der guten SPD-Chancen wieder einen Schub verpassen, hofft man in der Partei - und damit die Delle nach der Saarland-Wahl ausgleichen. Und dann?

Dann ist da ja noch Sigmar Gabriel. Die beiden haben rund um Schulz' Wahl zum Parteichef ihre unverbrüchliche Freundschaft öffentlich zelebriert, dem Vernehmen nach ist ihr Kontakt weiterhin eng, sie reden viel miteinander.

Gabriel könnte ein Trumpf gegen Merkel sein

Aber was ist mit Gabriels plötzlichem Popularitätsvorsprung? Ist das ein Problem für Schulz? Tatsächlich könnten die Sympathiewerte des Außenministers ein unverhoffter Trumpf für Schulz im Kampf gegen Merkel sein. Vor allem, falls die Außenpolitik in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin eine so große Rolle in der öffentlichen Debatte spielt.

Selbst als Gabriel seinerzeit den damaligen SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier gegen die Unions-Übermacht zum gemeinsamen Bundespräsidenten-Kandidaten gemacht hatte, gab es ja noch Kritiker aus den eigenen Reihen: Wie der SPD-Chef im Jahr der Bundestagswahl nur einen so populären Parteipolitiker aus dem Spiel nehmen könnte, maulten sie. Nun schickt sich Gabriel an, diese Rolle selbst übernehmen - wenn er sich dafür dauerhaft dem neuen Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten unterordnet.

Gabriel hat ja schon einmal bewiesen, dass er weiß, wo seine Grenzen liegen. Und es hat ihm bisher nicht geschadet. Im Gegenteil.