GroKo-Verhandlungen Schulz verkündet Einigung bei Europapolitik

In ihren Koalitionsverhandlungen haben CDU, CSU und SPD in der Europapolitik laut SPD-Chef Martin Schulz eine Einigung erzielt. Der Parteivorsitzende teilte mit, die Beratungen dazu seien abgeschlossen.

Das Ergebnis sei "ein dringend nötiges Signal für einen neuen Aufbruch für Europa". Erfolge aus SPD-Sicht seien "mehr Investitionen, ein Investitionshaushalt für die Eurozone und ein Ende des Spardiktats".

Vorgesehen seien mehr Mittel im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit. Auch eine "gerechte Besteuerung von Unternehmen, gerade auch der Internetgiganten Google, Apple, Facebook und Amazon in Europa", sei vereinbart.

Drei große Streitthemen und etwa 15 Punkte offen

Am Montag versuchen SPD und Unionsparteien ihre Koalitionsverhandlungen für eine Neuauflage der Großen Koalition abzuschließen. Eigentlich sollten die Gespräche am Sonntag enden, nun wird am späten Montagabend damit gerechnet.

Am Vormittag haben CDU, CSU und SPD offenbar die Zahl der strittigen Punkte weiter reduziert. Teilweise in Nachtarbeit und seit dem frühen Morgen seien einige offene Fragen geklärt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Verhandlungskreisen. Die Steuerungsgruppe habe redaktionell am Koalitionsvertrag gearbeitet und Dopplungen beseitigt.

Nun gebe es noch etwa 15 kleinere offene Punkte und drei große Streitthemen, hieß es weiter: die Gesundheitspolitik, die Regeln für befristete Arbeitsverträge und als übergeordnetes Thema die Finanzen.