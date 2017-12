Martin Schulz vor SPD-Parteitag "Morgen wird gezofft"

Martin Schulz rechnet auf dem am Donnerstag beginnenden Parteitag mit einer harten Auseinandersetzung über den Kurs der Sozialdemokraten bei der Regierungssuche. "Morgen wird gestritten, morgen wird gezofft, da bin ich sicher", sagte der SPD-Chef in Berlin.

Die SPD sei aber bereit, an einer Lösung mitzuarbeiten und Deutschland eine stabile Regierungsform zu geben, um die großen Herausforderungen vor allem in Europa zu bewältigen.

Schulz kritisierte scharf die FDP, die aus den Verhandlungen mit Union und Grünen zur Bildung einer Jamaika-Koalition ausgestiegen war. "Die Jamaika-Koalition ist gescheitert wegen der kühlen, kalten Machtstrategie von Christian Lindner", sagte er. Die FDP habe nach dem Motto gehandelt, erst die Partei, dann das Land: "So sind wir nicht."

SPD soll zu alten Tugenden zurückkehren

Der SPD-Vorsitzende rief seine Partei - in der es erhebliche Vorbehalte gegen eine mögliche GroKo-Neuauflage gibt, aber auch Befürworter - auf, das Votum des Parteitags mitzutragen. Die SPD müsse zu den alten Tugenden ihrer Gründungsväter zurückkehren, dass eine einmal getroffene Entscheidung dann gemeinsam vertreten werde.

Bei der groß angekündigten Erneuerung der Sozialdemokraten setzt Schulz unter anderem auf den designierten Generalsekretär Lars Klingbeil. (Lesen Sie hier ein Porträt). Schulz betonte, es gebe keinen Automatismus für eine neue GroKo. Die SPD halte auch die Optionen Duldung einer Minderheitsregierung und Neuwahlen gleichwertig offen.

Zu seiner eigenen Wiederwahl sagte Schulz, sein 100-Prozent-Ergebnis vom März sei für ihn auch eine Last. Gibt der Parteitag grünes Licht, will Schulz bereits kommende Woche Gespräche mit der Unionsspitze führen. An Merkels Adresse sagte er: "Mit mir wird es nicht einfach!"