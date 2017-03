Schulz' Wahlkampfmanager Auch am Wochenende auf Dienstreise

Markus Engels, der Wahlkampfmanager des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, bekam in seiner Zeit bei der Europäischen Union umstrittene Zulagen nicht nur für Werktage: Auf seiner sogenannten Dauerdienstreise wurde ihm Tagegeld auch für Wochenenden gewährt. Wie die Parlamentsverwaltung bestätigte, sähen die "internen Regeln" vor, "dass die Wochenenden bei einer Langzeitdienstreise mit eingerechnet werden". (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Engels arbeitete 2012 für Schulz im Informationsbüro des Europaparlaments in Berlin und lebte mit seiner Familie in Potsdam. Trotzdem war sein offizieller Dienstort Brüssel.

Schulz schickte seinen Mitstreiter also dauerhaft auf Dienstreise von Brüssel nach Berlin. Das trug ihm einen Auslandszuschlag in Höhe von 16 Prozent des Bruttogehalts ein, dazu rund 16.000 Euro Tagegeld für Verpflegung während der angeblichen Dienstreise in Berlin. Die Tagegeld-Regelung galt auch für die Wochenenden.

Das Arrangement war, anders als von der SPD behauptet, keine weitverbreitete EU-Praxis. Nach Auskunft des Europaparlaments waren im Jahr 2016 von rund 7600 Mitarbeitern insgesamt sechs auf sogenannter Langzeitmission in den Informationsbüros des Parlaments in verschiedenen europäischen Städten. Diese Mitarbeiter hätten vor ihrer Entsendung jedoch - anders als Engels - an den Parlamentsstandorten Brüssel oder Luxemburg gearbeitet, so die Parlamentsverwaltung.

In einer Antwort an den Haushaltskontrollausschuss des Parlaments bestätigte die Verwaltung vorige Woche, was der SPIEGEL im Februar berichtet hatte: Es habe Unregelmäßigkeiten bei Schulz' Versuchen gegeben, seinem Personal lukrative Posten zu verschaffen.

Die Antibetrugsbehörde der EU, Olaf, prüft derzeit, ob es wegen Schulz' Personalpraxis genügend Anhaltspunkte für den Start einer offiziellen Ermittlung gibt. Der parlamentarische Kontrollbericht für das Haushaltsjahr 2015 soll aus Sicht einiger Haushaltskontrolleure in jedem Fall um einige Punkte ergänzt werden, die sich kritisch mit Schulz' Personalpolitik auseinandersetzen. Ob das Vorhaben eine Mehrheit bekommt, ist offen.