Podcast "Stimmenfang" Wegen Martin Schulz in die SPD eingetreten - und jetzt?

Martin Schulz versucht derzeit viel und erntet wenig. In Umfragen bleibt der Abstand zur Union groß. Hören Sie in dieser Podcast-Episode, warum SPD-Neumitglieder ihren Kandidaten kritisieren - und was sie jetzt von ihm erwarten.