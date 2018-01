Zu beneiden ist Martin Schulz dieser Tage nicht. In den Medien kann er täglich nachlesen, wie überfordert er als SPD-Vorsitzender sei. Die Parteitagsdelegierten drücken ihm drei Bedingungen auf, die er in den Koalitionsverhandlungen gegen die Kanzlerin durchsetzen muss. Und dann warnen ihn auch noch drittklassige Parteifreunde davor, im Falle einer Großen Koalition ins Kabinett zu gehen, weil er mit einem solchen Schritt ein Glaubwürdigkeitsproblem bekäme.

Letzteres ist eine bemerkenswert abseitige Debatte. Wer als Genosse meint, seine Partei glaubwürdiger zu machen, indem er den Vorsitzenden präventiv in die Sphäre der Morallosigkeit rückt, kann auch gleich einen Mitgliedsantrag bei der Linkspartei ausfüllen.

Die GroKo braucht den erfahrenen Europäer Schulz

Schulz hat jetzt intern klargestellt, dass ein Kabinettsverzicht für ihn nicht in Frage kommt. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.) Das ist die richtige Entscheidung. Selbstverständlich sieht sein Hin und Her in der Frage, ob er in Merkels Mannschaft geht oder nicht, alles andere als gut aus. Aber unglaubwürdig wird ein Politiker nicht, wenn er unter neuen Voraussetzungen seine beruflichen Pläne ändert. Unglaubwürdig wird ein Politiker dann, wenn er in der Regierung nicht das umsetzt, was er vor der Wahl versprochen hat. Nur daran sollte Schulz gemessen werden.

Die Reform Europas soll das Großprojekt von Union und SPD werden, wie mutig das ist, wird in der Öffentlichkeit leider immer noch nicht ausreichend gewürdigt. Wer gesehen hat, wie unverhohlen Donald Trump auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos die internationale Firmenelite ins neue Niedrigsteuerparadies Amerika zu locken versuchte, sollte eigentlich wissen, dass es höchste Zeit ist, Europa zu revitalisieren und als Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft neu zu ordnen. Schulz kann Europapolitik, er ist erfahren und hat mit der Kanzlerin schon viele Gipfelnächte verbracht. Das ist eine gute Voraussetzung. Er sollte die Europapolitik im schwarz-roten Kabinett federführend bearbeiten.

An die Parteispitze muss eine Frau

Diskutieren muss die SPD eine ganz andere Frage, nämlich ob Schulz der richtige Parteichef ist. Die Sozialdemokraten brauchen Erneuerung, und die SPD wieder attraktiv zu machen, ist keine Aufgabe, die sich nebenberuflich stemmen lässt. Schulz ist ein glückloser Vorsitzender. Ihm fehlt ein Team und eine Idee davon, welche Kur für die Sozialdemokratie die richtige ist. Die Reaktion auf seine (schlechte) Rede auf dem Parteitag hat außerdem gezeigt, dass er für viele Genossen längst nicht mehr jene Identifikationsfigur ist, die er im Wahlkampf lange Zeit war.

Wer könnte es machen? Zum Beispiel Andrea Nahles, die starke Fraktionsvorsitzende. Der Vorteil: Sie kennt die Partei. Sie hat die programmatische Neuausrichtung schon umrissen. Und neben ihr gäbe es noch den Vizekanzler Schulz, sonst niemanden. Zwei Machtzentren also, das würde die Arbeit in der Regierungszeit erleichtern. Der Nachteil: Sie heißt Andrea Nahles. Zu viele Menschen halten sich die Ohren zu, wenn sie nur ihren Namen hören.

Es gibt Alternativen. Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel, sie ist über die Landesgrenzen hinweg populär. Oder Manuela Schwesig, die zwar weniger erfahren ist, aber immerhin einen Generationswechsel verkörpern würde. Wenn es irgendwann zum Wechsel kommt, dann sollte nur eines klar sein: Jetzt ist mal eine Frau dran. Männer hatten genügend Chancen, diese Partei zu erneuern. Sie sind gescheitert.