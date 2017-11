45 statt 35 Mitglieder Schulz will SPD-Parteivorstand vergrößern

Die SPD will ihren Parteivorstand vergrößern. Ein entsprechender Vorschlag von Parteichef Martin Schulz soll am Montag in der Sitzung des Führungsgremiums diskutiert werden. Nach SPIEGEL-Informationen soll der Parteivorstand sich künftig aus 45 statt 35 Mitgliedern zusammensetzen. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Für den Vorschlag haben mehrere Landesverbände intern bereits Unterstützung signalisiert. Er müsste noch auf dem Parteitag Anfang Dezember beschlossen werden. Kerngedanke der Initiative ist, künftig auch kleineren Landesverbänden mehr Mitsprache in der SPD-Führung zu verschaffen und jüngere Sozialdemokraten leichter integrieren zu können. Das Präsidium, das aus der Mitte des Parteivorstands gewählt wird, könnte mit der Reform künftig 15 statt zehn Mitglieder bekommen.

Schulz nimmt damit auch eine Maßnahme von Ex-Parteichef Sigmar Gabriel zurück. Dieser hatte den Parteivorstand im Jahr 2011 von 45 auf 35 verkleinert, um ihn effizienter und vertraulicher zu machen. Das Vorhaben erbrachte aber nach allgemeiner Einschätzung in der SPD nicht den gewünschten Erfolg.

Am Montag will die SPD-Spitze das Personaltableau für die künftige Parteiführung beschließen. Schulz will beim Parteitag erneut kandidieren, es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass ihn noch jemand herausfordert.

Der Parteichef belässt es bei sechs Stellvertretern - neben dem Hamburger Olaf Scholz, dem Parteilinken Ralf Stegner, dem hessischen Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel sowie Mecklenburg Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig wollen auf dem Parteitag Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sowie Natascha Kohnen, die bayerische Landesvorsitzende, als Vize kandidieren. Unklar ist lediglich noch, ob der Niedersachse Stephan Weil antritt.