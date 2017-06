Vor SPD-Parteitag Schulz stimmt Genossen mit Attacke gegen Union ein

Mit scharfer Kritik an der Union stimmt Martin Schulz seine Partei auf den Wahlkampfendspurt ein. "Wir werden klar machen, dass die andere Seite nichts hat", sagte Schulz bei einem Rundgang in der Westfalenhalle einen Tag vor dem SPD-Parteitag in Dortmund, bei dem das Programm für die Bundestagswahl verabschiedet werden soll.

Die CDU von Angela Merkel sei eine inhaltsleere Partei. "Ich sage Ihnen voraus, die größte Gefahr ist die Arroganz der Macht", sagte Schulz. "Das spüren Menschen."

In Umfragen ist die SPD nach einem Zwischenhoch wieder abgestürzt und liegt weit hinter der Union. Schulz zeigt sich trotzdem siegessicher. "Am Ende werden wir vorn liegen", sagte er den "Ruhr Nachrichten". Generalsekretär Hubertus Heil sagte der "Saarbrücker Zeitung", das Rennen sei "vollständig offen". 30 Prozent plus X seien drin.

Zum Parteitag in der Westfalenhalle haben sich mehr als 5000 Besucher angemeldet. Vor dem Auftritt von Schulz wird Altkanzler Gerhard Schröder versuchen, die Parteibasis zu motivieren.

Im Video: Eine Analyse von Florian Gathmann vor dem SPD-Parteitag

Video Shutterstock/SPIEGEL ONLINE

Genossen einigen sich auf Kompromiss bei der Vermögenssteuer

Größere Kontroversen werden nicht erwartet, nachdem sich die Parteispitze im Ringen um die Wiedereinführung der Vermögenssteuer auf einen Kompromiss verständigte. Auf Initiative des Vize-Bundesvorsitzenden und Steuer-Experten Thorsten Schäfer-Gümbel entschied der Parteivorstand am Samstag in Dortmund einstimmig, dass eine "Kommission zur Vermögensbesteuerung" eingerichtet werden soll, die an dem Projekt weiter arbeiten soll.

Die Parteilinken und die Jusos hatten gefordert, die Sonderabgabe für Superreiche ins Programm aufzunehmen. SPD-Chef Martin Schulz ist dagegen. "Wir werden sicher über die Vermögensteuer weiter diskutieren, aber es steht jetzt nichts an."

Die Abgabe ist seit Jahren Teil des SPD-Grundsatzprogramms. Aus praktischen und rechtlichen Gründen will die SPD bei einem Wahlsieg aber den Weg über die Erbschaftsteuer gehen, um mehr Geld von vermögenden Firmenerben zu kassieren.

Das Bundesverfassungsgericht hat hohe Hürden aufgestellt. Seit 1997 wird die Vermögensteuer deswegen nicht mehr erhoben. Nun will die SPD ein weiteres Urteil aus Karlsruhe zur Grundsteuer sowie eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes abwarten.

SPD stellt sich hinter Schulz' Rentenpläne

Der SPD-Vorstand stellte sich zudem hinter Schulz' Pläne zum Thema Rente. Diese sehen eine Stabilisierung des Rentenniveaus beim derzeitigen Stand von 48 Prozent bis 2030 vor sowie eine Begrenzung der Beiträge in diesem Zeitraum auf 22 Prozent.

Das SPD-Steuerkonzept sieht eine Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen vor. Der Spitzensteuersatz soll steigen, große Erbschaften stärker herangezogen werden.

Kurz vor dem Parteitag nannte SPD-Vize Olaf Scholz auch eine konkrete Frist für den kompletten Wegfall des Solidaritätszuschlags: "Wir wollen den Soli nicht allein für kleine und mittlere Einkommen abschaffen, sondern nach einer Übergangsperiode von vielleicht zwei oder vier Jahren für alle", sagte Scholz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".