Schulz zu Gauland "Sie gehören auf den Misthaufen der deutschen Geschichte"

Heftiger Streit bei der Generaldebatte im Bundestag: Ex-SPD-Chef Martin Schulz wirft AfD-Fraktionschef Alexander Gauland vor, sich in seinen Reden der tradierten "Mittel des Faschismus" zu bedienen. Zuvor hatte Gauland in seiner Rede Straftaten von Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgezählt und die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf kritisiert.

"Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben", sagte Schulz in einer Kurzintervention. Und mit Blick auf die AfD ergänzte er: "Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt." Gauland reduziere komplexe Sachverhalte auf ein einziges Thema, bezogen auf die Minderheit der Migranten.

„Es ist Zeit, dass sich die Demokraten wehren“ ruft @MartinSchulz in einer emotionalen Kurzintervention nach Gaulands Auftritt im Bundestag. Standing ovations in der SPD-Fraktion, Applaus bei Grünen und Union. FDP sitzt still da. Komisches Bild. — Veit Medick (@vmedick) 12. September 2018

Schulz ging auch auf eine Rede Gaulands ein, in der der Afd-Vorsitzende Anfang Juni gesagt hatte, Hitler und die Nationalsozialisten seien "nur ein Vogelschiss" in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. "Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte." Viele Abgeordnete applaudierten und erhoben sich von ihren Sitzen.

Schulz: "Das Zeigen des Hitlergrußes ist eine Straftat"

Bezogen auf eine Äußerung von Gauland, die Hitlergrüße in Chemnitz seien "widerlich", sagte Schulz: "Das Zeigen des Hitlergrußes ist eine Straftat, die strafrechtlich verfolgt werden muss."

Gauland wies Schulz' Vorwürfe zurück. Seine Äußerungen hätten "mit Faschismus überhaupt nichts zu tun". Zu den Ausschreitungen von Rechtsextremen in Chemnitz sagte der AfD-Chef, es habe keine Menschenjagden gegeben.

Hunderte Chemnitzer hätten nach der Gewalttat spontan von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch gemacht. "Frau Merkel, Sie nannten das Zusammenrottung", sagte Gauland an die Kanzlerin gewandt. Sie habe damit die Demonstrationen im "Duktus eines totalitären Staates" kritisiert.

Den anderen Parteien im Bundestag warf Gauland vor, sich gegen die AfD zu stellen: "Sie versuchen, die Opposition zu kriminalisieren, indem sie eine Art Volksfront gegen die AfD aufbauen." Er nahm den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, in Schutz. Maaßen war dafür kritisiert worden, dass er in einem Interview darauf beharrt hatte, in Chemnitz habe es in den vergangenen Tagen keine "Hetzjagden" auf Ausländer gegeben.

Merkel verurteilt "menschenverachtende Demonstrationen"

Merkel verurteilte in ihrer Rede die Ausschreitungen bei rechten Kundgebungen erneut scharf. Sie verstehe und teile die Empörung über das Tötungsdelikt in Chemnitz, doch dies könne keine Entschuldigung für "menschenverachtende Demonstrationen" sein.

Es gebe weder eine Entschuldigung noch eine Begründung für "Hetze", "Naziparolen" und Übergriffe auf Menschen, "die anders aussehen". Die Kanzlerin wandte sich gegen eine Debatte über Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang. Ein Streit, ob bestimmte Vorfälle Hetze oder Hetzjagd zu nennen seien, helfe nicht weiter. Vielmehr müsse die Reaktion sein, sich solchen Ausschreitungen entschieden entgegen zu stellen.

Merkel räumte mit Blick auf Chemnitz und andere Orte ein, es habe zuletzt mehrfach "schwere Straftaten" gegeben, bei denen die mutmaßlichen Täter Asylsuchende waren. Das mache sie "betroffen". Viele Menschen hätten mit Demonstrationen gezeigt, "wie aufgewühlt sie sind", und damit ein "verfassungsrechtlich verbrieftes Recht" genutzt. "Wir als Politiker sind verpflichtet, ihre Anliegen ernst zu nehmen."

Lindner fordert Migrationskonsens gegen AfD

FDP-Chef Christian Lindner forderte einen Migrations- und Integrationskonsens in Bundestag und Bundesrat. Dafür müssten sich die "staatstragenden Parteien der Mitte" zusammentun. "Das wäre das Mittel, um die da kleinzumachen", sagte Lindner mit Blick auf die AfD-Fraktion.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warf er vor, er habe "pauschal Migration zu einem Problem" erklärt. "Das Problem ist das Management der Migration, für das ihre Partei seit fünf Jahren Mitverantwortung trägt", sagte Lindner.

Der Bundesregierung warf Lindner vor, trotz sprudelnder Einnahmen und Rekordbeschäftigung die Zukunft nicht zu gestalten. Der Entwurf des Bundeshaushalts für 2019, über den der Bundestag in dieser Woche im ersten Durchgang debattiert, sein ein Haushalt der verpassten Chance.

Dissens in der Regierung über Syrien-Politik

In der Generealdebatte zeigten sich auch die Meinungsunterschiede in der Regierungskoalition bei der Syrien-Politik. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles bekräftigte ihr Nein zu einer militärischen Beteiligung Deutschlands im Fall eines Vergeltungsschlages nach einem Giftgas-Einsatz in Syrien.

"Das Völkerrecht kennt aus gutem Grund kein Recht auf militärische Vergeltung und schon gar nicht durch einen Staat oder durch eine irgendwie zusammengestellte Koalition", sagte Nahles. Nur die Vereinten Nationen könnten die internationale Gemeinschaft ermächtigen, auch militärisch zu handeln. "Solange dies nicht geschieht, können wir Sozialdemokraten keinem gewaltsamen Eingriff in Syrien zustimmen."

Bundeskanzlerin Merkel hatte kurz zuvor eine Beteiligung der Bundeswehr nicht ausgeschlossen. "Von vornherein einfach 'Nein' zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein", sagte die CDU-Vorsitzende.

Auch Nahles kritisierte die AfD scharf: "Sie marschieren Seit' an Seit' mit Neonazis und verhöhnen unser Land und unsere Werte", sagte die SPD-Chefin. "Ihre Maske ist gefallen."