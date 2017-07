Schulz in Paris "Türkische Regierung hat rote Linien überschritten"

Der SPD-Chef Martin Schulz hat sich hinter die Neuausrichtung der deutschen Türkeipolitik gestellt. "Ich glaube, dass die türkische Regierung rote Linien überschritten hat, die so nicht mehr ohne Antworten bleiben können", sagte Schulz am Rande eines Besuchs in Paris vor Journalisten. "Die Türkei eskaliert und provoziert in einer Art und Weise, die ich nicht mehr für akzeptabel halte." Bei einer Rede vor Studenten kritisierte der SPD-Kanzlerkandidat außerdem erneut die Europapolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte zuvor eine "Neuausrichtung" der Politik gegenüber Ankara angekündigt. Konkret verschärft das Auswärtige Amt in einem ersten Schritt seine Hinweise für Türkei-Reisende, die jetzt auch für Urlauber gelten. Die Bundesregierung will auch Wirtschaftshilfen sowie Exportgarantien für die Türkei überdenken. Ankara warf Berlin "Erpressungen und Drohungen" vor.

Die Bundesregierung reagiert mit dem angekündigten Kurswechsel auf die Inhaftierung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner. Der Berliner hatte in der Türkei an einem Seminar teilgenommen und sieht sich nun dem Vorwurf der Terrorunterstützung ausgesetzt. Die deutsch-türkischen Beziehungen hatten in den vergangenen Monaten bereits eine Reihe von Krisen durchlaufen.

"Ich glaube, dass wir dieser Willkür, die in der Türkei herrscht, nicht mehr tatenlos zusehen können", sagte der SPD-Chef. "Eine der Antworten ist in meinen Augen, dass wir die Verhandlungen zur Ausweitung der Zollunion mit der Türkei jetzt unterbrechen müssen." Zudem halte er es nicht für sinnvoll, bestimmte europäische Finanzhilfen weiter nach Ankara zu überweisen. "Wenn die Türkei zu Europa gehören will, muss sie europäische Standards respektieren."

Erneute Kritik an Merkels Europapolitik

Bei einer Rede vor Studenten unterstrich Schulz außerdem seine Kritik an der Europapolitik der Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Deutschland habe in Europa "zu oft einen eisernen Händedruck geboten, zu selten die Hand gereicht", sagte er.

"Wir könnten heute schon viel weiter sein", betonte der SPD-Chef mit Blick auf eine Weiterentwicklung der Europäischen Währungsunion. "Der Prozess wurde gebremst, besonders von der Zurückhaltung der Bundesregierung in Deutschland und insbesondere von Finanzminister (Wolfgang) Schäuble, unterstützt von Kanzlerin Merkel." Schulz sollte am Abend mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zusammentreffen.