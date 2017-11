Parteienforscher im Interview "Unsere politischen Systeme gehen in Zeitlupe unter"

imago/ Hollandse Hoogte Maurice de Hond ist wohl der bekannteste Meinungs- und Wahlforscher der Niederlande. Mit den wöchentlichen Umfragen und umstrittenen Analysen zum Zustand des politischen Systems seiner Heimat zieht der 70-Jährige die Aufmerksamkeit der Den Haager Politszene auf sich.

SPIEGEL ONLINE: Als Christian Lindner am Montag die Jamaika-Koalition platzen ließ, sagte Angela Merkel ihr für denselben Tag angesetztes Treffen mit Mark Rutte ab. Dabei hat der niederländische Premier erst gerade erfolgreich eine Vier-Parteien-Regierung zusammen geschmiedet. Könnte Merkel nicht von Rutte lernen?

De Hond: Wir haben in den Niederlanden mehr Erfahrung mit derartigen Situationen. Unsere Politiker bilden seit Jahren immer wieder solch komplexe Koalitionen mit drei, vier oder fünf Parteien. Denn unsere Parteienlandschaft zersplittert stark: Heute haben wir 13 Fraktionen in der Abgeordnetenkammer. In Deutschland hat die Fragmentierung später begonnen, wegen der Fünfprozenthürde und der besonderen Geschichte. Aber jetzt ist sie bei Ihnen ebenfalls im Gang. Sie wird dazu führen, dass auch in Deutschland das politische System immer instabiler wird. Unsere politischen Systeme gehen in Zeitlupe unter; es sei denn, wir ändern sie grundlegend.

SPIEGEL ONLINE: Was heißt das konkret?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.