GroKo-Talk bei "Maybrit Illner" Schwesig zweifelt an Merkels Führungsfähigkeiten

SPD-Vizechefin Manuela Schwesig zweifelt an der politischen Gestaltungskraft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Schwesig sagte in der Talkshow von Maybrit Illner: "Dieses Land braucht Führung." Die Bürger vermissten jemanden, der ihnen sage, wie es in den nächsten fünf bis zehn Jahren weitergehe in Deutschland, Europa und der Welt. "Diese stärkere Führung würde ich mir schon wünschen und da habe ich große Zweifel, ob das eigentlich noch mit Frau Merkel geht."

Merkels Politikstil beschrieb Schwesig mit den Worten "wir gucken mal, wie sich die Dinge entwickeln". Titel der Illner-Sendung war: "Rote Linien, schwarze Blöcke - geht die SPD in die Große Koalition?"

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern betonte dabei, die vom SPD-Parteitag am Donnerstag beschlossenen Gespräche mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung würden ergebnisoffen geführt. Lösungen, wie sie bei den Jamaika-Sondierungen etwa beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz gefunden worden waren, seien für die SPD "überhaupt nicht Verhandlungsgrundlage".

Ihre Partei gehe jetzt in Gespräche und lote auf Basis der für sie wichtigen Themen aus, "ob es überhaupt Sinn macht, in weitere intensive Gespräche zu kommen". Eine Große Koalition sei für ihre Partei nicht zwingend, "sondern wir haben auch andere Optionen wie beispielsweise die Tolerierung einer Minderheitsregierung", sagte Schwesig bei Illner.

Wie die Nachrichtenagentur dpa meldete, wollen sich die Spitzen von Union und SPD erstmals am Mittwochabend zu Gesprächen treffen. Im Vorfeld machte der Chef des einflussreichen Seeheimer Kreises in der SPD klar, dass die Sozialdemokraten trotz des Widerstands der Union auf eine einheitliche Krankenversicherung in Deutschland pochen werden. "Es muss klar sein, dass es eine Bürgerversicherung und ein Gesundheitssystem für alle gibt", sagte Johannes Kahrs der dpa.

Die SPD kritisiert eine Zwei-Klassen-Medizin und will durchsetzen, dass das derzeitige System privater und gesetzlicher Krankenversicherungen abgelöst wird (mehr zum Kampf um die Bürgerversicherung lesen Sie hier).

Bayerns designierter neuer Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte von allen Gesprächsteilnehmern, dass sie versuchen sollten, "zu vernünftigen Ergebnisse zu kommen". Ein Scheitern dürfe nicht von vornherein einkalkuliert werden, sagte er bei Illner. Im Magazin "Focus" forderte Söder zudem ein stärkeres Profil der Union in der Flüchtlingspolitik: "Der entscheidende Punkt für die Verluste von Union und SPD war die Flüchtlingspolitik mit allen Facetten."