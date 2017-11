Die SPD will sich laut ihrem Vize Olaf Scholz nicht zu Koalitionsgesprächen drängen lassen. Deutschland habe eine geschäftsführende Regierung, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner". "Die Frage, was zu tun ist, kann deshalb auch sehr sorgfältig hin und her gewogen werden."

Alle Beteiligten sollten sich "vergewissern, dass wir viel Zeit haben", sagte Scholz. Da das Wählervotum bei der Bundestagswahl keine Regierungsbeteiligung der SPD mehr vorgesehen habe, müsse die Situation "gelassen und mit kühlem Kopf" besprochen werden. Ratschläge zum Umgang seiner Partei mit der schwierigen Regierungsbildung verbat sich Scholz. Es sei wichtig, dass die Partei und ihre Führung jetzt zusammenhalten. "Das werden wir auch tun und da brauchen wir von niemandem Ratschläge, wie wir das machen."

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) plädierte unterdessen für ein zügiges Vorgehen. Man sollte "die Ungewissheit von Koalitionsverhandlungen, die sich über Wochen hinziehen", nicht durch Mitgliederbefragungen verlängern, sagte Altmaier im TV-Studio. Dennoch müsse man das Vorgehen der SPD akzeptieren. Je schneller Sondierungen und Koalitionsverhandlungen beendet werden könnten, "desto früher werden wir an die Arbeit gehen können", sagte der CDU-Minister mit Blick auf eine Neuauflage der Großen Koalition. Vor dem Forderungskatalog der Sozialdemokraten habe die Union keine Angst.

Am Donnerstagabend hatten sich die Vorsitzenden von Union und SPD erstmals seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen um über eine mögliche Regierungsbildung zu sprechen. Das Treffen dauerte etwas mehr als zwei Stunden. Erwartungsgemäß wurden im Anschluss keine Erklärungen abgegeben. Die Gremien der Parteien wollten die Gesprächsergebnisse am Freitagvormittag diskutieren. Steinmeier will ebenso wie die Kanzlerin Neuwahlen vermeiden.

Die SPD hatte eine Große Koalition noch am Abend der Bundestagswahl eigentlich ausgeschlossen. Auch nach dem Scheitern der Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen bekräftigten die Sozialdemokraten ihr Nein zu einem Bündnis mit der Union. Nachdem Steinmeier aber in einer ungewöhnlichen Ansprache an die Verantwortung der Parteien appelliert hatte, erklärten sich die Sozialdemokraten zu Gesprächen bereit.

Sollte es tatsächlich wieder zu einer Großen Koalition kommen, würde die Linke davon profitieren. Das sagte zumindest Parteivorsitzende Katja Kipping: Eine SPD im Korsett der Großen Koalition "macht einen Platz frei, den die Linke von links besetzen sollte", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Wir bieten denen ein politische Heimat, die die GroKo-Politik der sozialen Verunsicherung korrigiert sehen wollen."