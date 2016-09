Trotz Wahldebakel der CDU: Rot-Schwarz bleibt eine Große Koalition

Unter einer Großen Koalition versteht man normalerweise ein Bündnis der zwei mandatsstärksten Parteien in einem Parlament - also jener Parteien, die in einer Bundes- oder Landtagswahl die meisten Stimmen bekommen haben.

Aus der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sind SPD und AfD als stärkste Parteien hervorgegangen. Trotzdem schreiben wir bei SPIEGEL ONLINE weiter von der möglichen Forstsetzung der Großen Koalition aus SPD und CDU. Warum?

Von einer Großen Koalition sprechen wir vor allem dann, wenn es in einem Parlament zwei große Fraktionen von Volksparteien gibt, die eine Koalition bilden. Eine Volkspartei hat ein breites, tendenziell pragmatisches Programm und versucht damit, so viele Menschen wie möglich anzusprechen.

Zwar ändert sich in der politischen Landschaft der Bundesrepublik gerade einiges, aber noch spricht man bundesweit von SPD und CDU/CSU als den großen Volksparteien. Hinzu kommt: Es waren Union und SPD, die in den Jahren 1966 bis 1969 die erste Große Koalition der Nachkriegszeit eingingen und damit den Begriff prägten. Ein Bündnis dieser beiden Volksparteien nennen wir also weiterhin Große Koalition. In der Weimarer Republik dagegen verstand man unter Großer Koalition ein sehr breites Links-Rechts-Bündnis unter Einschluss von SPD auf dem linken bis zur nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) auf dem rechten Flügel.

Übrigens wurde der Begriff der Großen Koalition auch schon nach früheren Landtagswahlen infrage gestellt, so etwa in Sachsen, wo die Linke 2014 stärker als die SPD abschnitt. Zudem kamen die Sozialdemokraten lediglich auf 12,4 Prozent - nicht gerade ein Ergebnis, das einer Volkspartei entspricht. Das Regierungsbündnis von CDU und SPD wird dennoch meist als Große Koalition bezeichnet.