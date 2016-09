Mecklenburg-Vorpommern: Druckerei vermasselt Wahlschablone für Blinde

Lorenz Caffier - Neuerdings ein Hardliner: In Mecklenburg-Vorpommern regiert bislang eine große Koalition. CDU-Innenminister Caffier (mittig im Bild) verhielt sich dort ziemlich geräuschlos, doch in den letzten Wochen drehte er auf: Burkaverbot, Anti-Terror-Forderungen, Law-and-Order-Politik, eine Forderung nach der nächsten verbreitete die CDU im Nordosten. Zu nützen scheint es wenig, die Partei sackte in Umfragen ab. Im Wahlkampf 2011 wurde er bundesweit durch seinen Slogan "C wie Zukunft" bekannt.