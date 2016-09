Reaktion zur Landtagswahl: "Wir machen uns über die AfD große Sorgen"

Der schnelle Überblick Das ist passiert: Die SPD gewinnt die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, verliert aber deutlich Prozente.

gewinnt die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, verliert aber deutlich Prozente. Debakel für die CDU : Sie kommt nur auf den dritten Platz.

: Sie kommt nur auf den dritten Platz. Die AfD triumphiert und kommt vor der Union auf Platz zwei.

triumphiert und kommt vor der Union auf Platz zwei. Die Grünen müssen um den Einzug in das Parlament bangen. FDP und NPD schaffen es nicht ins Parlament.

Noch sind die Zahlen nur hochgerechnet - doch schon jetzt ist das Bild klar. Die CDU hat bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ein äußerst schwaches Ergebnis kassiert. Die Christdemokraten werden hinter der SPD (30,4 Prozent/-5,2) und der Alternative für Deutschland (AfD), die aus dem Stand auf 21 Prozent kam, nur noch drittstärkste Kraft im Nordosten. Für die CDU, bei der auch Angela Merkel in ihrem Wahlkreis antrat, entschieden sich nur 19,2 Prozent der Wähler (-3,8). Entsprechend düster fielen die Reaktionen in den Reihen der Partei aus.

Peter Tauber, CDU-Generalsekretär: "Das ist ein bitteres Ergebnis, eine neue Erfahrung. Dafür sind wir alle verantwortlich. Es war aber auch deutlich zu spüren, dass die gute Bilanz der Landesregierung bei vielen Wählern keine Rolle gespielt hat. Man hat gemerkt, dass das Thema Flüchtlinge immer präsent war. Natürlich schauen da viele Menschen auf Angela Merkel."

Michael Grosse-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Fraktion im Bundestag: "Das ist kein schöner Wahlabend für uns. Ich glaube, hier hat auch ein Stück weit die Berliner Politik eine Rolle gespielt. Die große Koalition sollte ein Stück weit auch abgestraft werden."

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat den Wahlsieg seiner Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als Bestätigung für einen Kurs der sozialen und inneren Sicherheit gewertet. "Niemand soll die Sorge haben, dass er darunter leiden muss, dass wir Flüchtlinge aufgenommen haben". Mit Blick auf den Spitzenkandidaten sagte er: "Erwin Sellering war und ist das Bollwerk gegen solche braunen Parolen, wie wir sie in Mecklenburg-Vorpommern gehört haben."

Manuela Schwesig, stellvertretende SPD-Vorsitzende: "Wir sehen mit Sorge, dass es der AfD gelungen ist, die Ängste und Nöte der Menschen zu schüren. ... Wir wollen eine stabile Regierung bilden, die auf einen sozialen Zusammenhalt setzt. Wir wollen der AfD, die auf Spaltung setzt, etwas entgegen setzen."

Erwin Sellering, Ministerpräsident (SPD): "Das ist ein tolles Ergebnis, ich bin sehr zufrieden. Andererseits machen wir uns über die AfD große Sorgen. Da muss man schauen, wie man damit umgeht."

Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender: "Es ist eine schwere politische Niederlage der Kanzlerin in ihrem Heimatland. Als drittstärkste Kraft hinter der AfD zu landen, hinterlässt Zweifel an der Regierungsfähigkeit und ist ein schwerer Schlag für die Konservativen. Das Fischen in braunen Gewässern, wenn es sich zu lohnen schien, rächt sich am heutigen Wahlabend."

Frauke Petry, AfD-Vize-Chefin: "Das ist eine Klatsche für Angela Merkel nicht nur in Berlin, sondern vor allem in ihrem Wahlkreis. Wir haben nun die Verantwortung, Politik für den Bürger zu machen. Die Bürger trauen das den alten Volksparteien einfach nicht mehr zu."

Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag: "Wir sind die Kümmerer-Partei, aber wir müssen diese Niederlage, dieses Ergebnis sehr sehr ernst nehmen. Alle im Bundestag und im Landtag vertretenen Partei haben verloren. Wir haben ein ernsthaftes Problem."

Cem Özdemir, Co-Vorsitzender der Grünen: "Ich bin nun wirklich nicht jemand, der Frau Merkel immer in Schutz nimmt, aber ich finde, die Flüchtlingspolitik, die haben wir alle gemeinsam schon so gewollt und alle müssen dabei ihren Anteil der Verantwortung übernehmen. Ein großer Teil des Frusts, der der AfD geholfen hat, hat auch mit dem Stil der Politik zu tun. Wie die in der großen Koalition wie die Kesselflicker streiten, das ist ja keine Koalition, sondern das ist ja eigentlich eine Streitgemeinschaft."

