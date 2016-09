Umfrageschwäche in Mecklenburg-Vorpommern: Rechts oben ist Links hinten

Die Linken in Mecklenburg-Vorpommern machen sich Sorgen - und diese Sorgen haben einen Namen: Alternative für Deutschland. Jüngste Umfragen vor der Landtagswahl am Sonntag sehen die Rechtspopulisten bei 23 Prozent - sogar noch vor der CDU. Und die Linke, selbsternannte Volkspartei im Osten? Abgestürzt - in einer Erhebung gar auf 13 Prozent.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Spitzenkandidat Helmut Holter, eigentlich der Inbegriff eines ruhigen Sachpolitikers, schimpfte Mitte der Woche im NDR die AfD eine "janusköpfige Partei": Dort agierten "geistige Brandstifter", denen man "die Maske vom Gesicht reißen" müsse.

Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin im Bundestag, meldete sich ebenfalls zu Wort. Das Thema AfD geistert ohnehin seit Monaten durch die Bundespartei, sorgt immer wieder für nervöse Reflexe. Wagenknecht appelliert nun an ihre Partei, sich Wähler von der AfD zurückzuholen. "Natürlich müssen wir eine glaubwürdige Stimme des Protests gegen die herrschende Politik sein, gerade, wenn wir nicht wollen, dass Menschen aus Verzweiflung AfD wählen."

Mit PDS in der Regierung

Die Linke ist offenbar nicht mehr Protest genug. Sie war in Mecklenburg-Vorpommern aber auch immer mehr als das. Es ist das Land, in dem die Partei acht Jahre selbst an der Regierung war, damals noch als PDS. Landesfraktionsvorsitzender Holter war der erste Minister der SED-Nachfolger nach der Wiedervereinigung.

Jetzt will er wieder an die Macht. 18,4 Prozent - das Linken-Ergebnis von 2011, glaubt Holter immer noch, könne die Partei diesmal sogar noch verbessern. Das ist - vorsichtig formuliert - optimistisch.

Was ist passiert? Liegt es nur an der AfD?

Wer den Sinkflug der Linken in Mecklenburg-Vorpommern verstehen will, kommt natürlich nicht an der AfD vorbei. Die Rechtspopulisten haben sich in kürzester Zeit ihren Weg nach oben gebahnt. Ihr selbstbewusstes Ziel für die Landtagswahl: stärkste Kraft. Die Partei fischt aus allen Lagern Stimmen ab. An den Infoständen fliegt Linken-Politikern die abstrakte Wut um die Ohren - Sätze wie "Merkel muss weg" oder "Ihr macht doch alle das Gleiche".

Enttäuschte und Abgehängte

Das große Problem der Linken lautet: Protestwähler. Früher war die Linke ein Angebot sowohl für linke Ideologen und progressive Pragmatiker als auch für die Enttäuschten und Abgehängten. Sie konnte Kümmerer sein, konkrete Arbeit in Ämtern und Ministerien machen - und trotzdem umwehte sie die Aura einer Dagegen-Politik.

Anti-Establishment, das ist jetzt in den Augen vieler aber die AfD. In Mecklenburg-Vorpommern, wo sich Abstiegsängste mit Vorbehalten gegen Fremde mischen, findet sie in der Flüchtlingskrise den perfekten Nährboden.

Aber was ist die Linke?

In Mecklenburg-Vorpommern bleibt die Partei bei ihrem pragmatischen Kurs. Holter will regieren, die Große Koalition durch ein Bündnis mit SPD und Grünen ablösen. Die Chancen sind ungewiss: Wenn Sozialdemokraten und Union genügend Stimmen sammeln, machen sie in der Großen Koalition weiter.

Holters Themen sind Pflege, Kitas, Jugendhilfe. Fundamentalopposition, wie sie im Wagenknecht-Lager gefordert wird, passt damit nicht zusammen. Die Folge: Diese Flanke ist offen - und die AfD nutzt das für sich aus.

Streit auf Bundesebene

Es ist enger geworden im Parteienspektrum. Doch das allein erklärt das Schwächeln der Linken nicht - manche Probleme sind hausgemacht. Eine Last bleibt, dass sich die Partei auf Bundesebene weiterhin alles andere als geschlossen zeigt. Die alten Gräben zwischen dem linken und dem Reformerflügel wurden nie zugeschüttet. Im Umgang mit der Flüchtlingsfrage offenbarte sich zudem Uneinigkeit darüber, ob die Partei uneingeschränkt solidarisch (offizielle Linie) sein will - oder populistische Töne anschlägt.

Mit ihren Aussagen zu "Gastrechten" und Kontingenten hat Wagenknecht viele in der Partei verstört - dafür aber Beifall aus dem rechten Lager geerntet. Während die AfD geschickt soziale Kanäle bedient und damit auch ein junges Publikum erreicht, sucht die Linke noch nach einer Linie. Je näher die Wahl für den Schweriner Landtag rückt, desto mehr Menschen bekennen sich in Umfragen zu den Rechten. Noch vor wenigen Wochen hatte die Linke mitunter an der Marke von 20 Prozent gekratzt.

Davon kann nun keine Rede mehr sein. Der Parteistreit aus dem Bund hallt natürlich auch im Nordost-Wahlkampf nach. Anruf bei Karsten Kolbe, Kandidat im Wahlkreis Rostock II. Lütten Klein heißt der Stadtteil, in dem der 27-Jährige antritt. Die Gegend ist geprägt von Plattenbausiedlungen, es gibt ein Einkaufszentrum, ein großes Kino. Viele Alte leben hier, Menschen mit niedrigem Einkommen - traditionell Linken-Klientel.

2011 holte die Linke hier mit 26,8 Prozent ihr stärkstes Ergebnis. Ist das wieder drin? Kolbe seufzt. Seine Partei habe vor Ort immer noch einen guten Stand, sagt er. "Aber auch in Rostock sind wir keine Insel der Glückseligen." Natürlich gehe es auch um Flüchtlinge, um Asyl - und um Sahra Wagenknecht.

Linke oder Wagenknecht?

"Es ist wenig hilfreich, wenn es verschiedene Signale von der Bundesebene gibt", sagt Kolbe. Die "Querschüsse aus dem Saarland" - gemeint ist Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine - machten es den Wahlkämpfern schwer. Einmal, erzählt der junge Politiker, habe ihn ein Passant gefragt, ob er denn jetzt die Position der Linken vertrete - oder die von Sahra Wagenknecht. "Das muss man dann erst mal erklären."

Es wäre aber zu einfach die schlechten Umfragewerte auf die AfD und den Umgang der Linken mit rechts zu schieben, findet Kolbe. Er vermutet, dass viele Wähler auch zur SPD wandern - in dem Glauben, dadurch effektiver der AfD entgegentreten zu können.

Jedenfalls ist die rot-schwarze Landesregierung durchaus beliebt, das Bündnis verspricht Stabilität, Ministerpräsident Erwin Sellering hat sich von Merkels offener Flüchtlingspolitik distanziert - und sich damit in der Wählerschaft einen guten Stand verschafft.

Auch das gehört zu den Problemen der Linken im Land. Sie wird getrieben und kann kaum jagen.