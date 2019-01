Mutmaßliche Terrorzelle Polizei nimmt weiteren Verdächtigen in Mecklenburg-Vorpommern fest

Die Terrorermittlungen gegen drei in Deutschland lebende Iraker weiten sich aus. Die Polizei hat einen weiteren Mann in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen. Er soll den Hauptverdächtigen eine Waffe angeboten haben, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Schwerin mit. Die Pistole vom Typ Makarov sei den Interessenten jedoch zu teuer gewesen.

Beamte des Bundeskriminalamts hatten am Mittwochmorgen drei Flüchtlinge im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein gestellt. Der Generalbundesanwalt bestätigte später entsprechende SPIEGEL-Informationen.

Die Ermittler werfen Shahin F. und Hersh F. vor, in Deutschland einen islamistisch motivierten Anschlag geplant zu haben. Im Internet hätten sie sich Anleitungen für den Bau eines Sprengsatzes beschafft und sich eine Zündvorrichtung bestellt. Später unternahmen sie den Angaben zufolge erste Sprengversuche mit Schwarzpulver aus Silvesterböllern.

Gespräche mit Waffenhändler

In der Folge hätten sich die Männer jedoch dazu entschlossen, auch eine Schusswaffe verwenden zu wollen. Ihr mutmaßlicher Komplize Rauf S. habe daraufhin mit dem nun vorläufig festgenommenen Khaled Y.Y. Verhandlungen aufgenommen. Er stammt ebenfalls aus dem Irak und lebt in Ludwigslust. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entscheidet die Behörde noch am Donnerstag, ob sie bei Gericht einen Haftantrag gegen den Mann stellen will.

Gegen Khaled Y.Y. wird wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz ein gesondertes Ermittlungsverfahren geführt. Bei der Hausdurchsuchung in Ludwigslust wurde allerdings keine Waffe gefunden.