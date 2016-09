ARD-Sendung: Warum die AfD in der "Berliner Runde" fehlte

Aus dem Stand hat die AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern fast 21 Prozent geholt. Das war das große Thema des Wahlabends - und über die Gründe für den Aufstieg wurde auch in Diskussionsrunden am Sonntagabend debattiert. So auch in der ARD-Sendung "Berliner Runde".

Dort saßen die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer von CDU, CSU, SPD, Linken und Grünen. Ein Vertreter der AfD war nicht eingeladen.

Gleich zu Beginn der Berliner Runde sagte Moderatorin Tina Hassel, der "triumphale Zugewinn der AfD" habe auch für die Bundespolitik erhebliche Konsequenzen, worüber sie mit Repräsentanten der im Bundestag vertretenen Parteien sprechen wolle. "Ich betone das so, damit Sie sich nicht wundern, warum kein Vertreter der AfD hier mit am Tisch sitzt, aber natürlich werden wir über die heute sprechen." (Die Sendung können Sie hier ansehen.)

Nicht alle Zuschauer fanden das einleuchtend.

Berliner Runde zur ltw! Mit Grün (4,9), ohne AfD (21,8). Das Konzept sollte überdacht werden #ltwmv #BerlinerRunde #ARD — Malte Lehming (@MalteLehming) September 4, 2016

.@luebberding ARD ist kein Staatsorgan, Runde kein Ausschuss. Für Teilnahme sollte aktuelle bundespolitische Bedeutung maßgeblich sein. — Patrick Bahners (@PBahners) September 5, 2016

Auch ARD-intern war offenbar über das Thema diskutiert worden. In einem Beitrag für den Blog des ARD-Hauptstadtstudios wurde der Frage explizit nachgegangen. Thomas Baumann, stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, betonte, zur "Berliner Runde" würden nur die im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen. Auf die Frage, ob es sinnvoll gewesen wäre, dieses Mal die AfD einzuladen und somit eine Ausnahme zu machen, sagte er: "Nein, weil Regeln gelten müssen. Andernfalls hätten wir bei anderen Gelegenheiten die NPD, die Piraten oder den Südschleswigschen Wählerverband einladen müssen."