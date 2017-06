+++ Der Morgen live +++ Donald Trump hat neue Mitbewohnerin

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Es ist tatsächlich passiert: Nicht nur Donald, sondern auch Melania Trump wohnt jetzt im Weißen Haus. Gestern zogen die First Lady der USA und der gemeinsame Sohn Barron nach Washington um. „Es ist offiziell! FLOTUS & Barron sind nach DC gezogen! Willkommen daheim“, twitterte Stephanie Grisham, die Pressesprecherin der Präsidentengattin. FLOTUS steht für „First Lady of the United States”. Auch Melania Trump selbst twitterte die Neuigkeit in die Welt hinaus. „Freue mich auf die Erinnerungen, die wir im neuen Heim sammeln werden! Umzugstag“, lautete ihre Nachricht. Dazu postete sie ein Foto aus dem Fenster des Weißen Hauses mit Blick auf das Washington Monument. Melania und Barron hatten bisher im Familien-Penthouse im Trump Tower in New York gelebt, da der elfjährige Trump-Sohn dort noch sein Schuljahr abschließen sollte. Donald Trump, der sonst ja gerne alles ausgiebig betwittert, äußerte sich beim Kurznachrichtendienst bisher nicht zur präsidialen Familienzusammenführung.

Foto: Reuters So sieht's aus, wenn Batman zum Isle-of-Wight-Festival geht und zwischendurch Durst bekommt. Der biertrinkende Superheld feierte am Wochenende im Seaclose Park auf der Isle of Wight vor der Südküste Großbritanniens.

Neuer Kampfjet im Anflug: Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus entwickelt ein neues Kampfflugzeug. "Wir arbeiten in Deutschland und Spanien an verschiedenen Bausteinen dafür. Ein Teil der Finanzierung kommt von den Regierungen, wir hoffen auf mehr", sagte Fernando Alonso, Chef der Rüstungssparte Airbus Military, dem "Handelsblatt". Es gehe um ein integriertes System, das Drohnen, Kampfflugzeuge, Satelliten sowie Kommando- und Kontrollflugzeuge verbinde. "Wir hoffen, dass auch Frankreich teilnehmen wird, denn wir müssen es in Europa gemeinsam machen, es gibt keinen Platz mehr für zwei oder drei verschiedene Systeme." Nun sei die Zeit reif dafür, eine Entscheidung in Europa zu treffen und umzusetzen.



In Russland hat es einen schweren Unfall gegeben. Bei einem Busunglück in Sibirien sind in der Nacht mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei wurden zudem rund 40 Insassen des Fahrzeugs verletzt, berichten russische Agenturen. Der Bus hatte sich aus noch unbekannter Ursache auf der Strecke zwischen Irkutsk und Tschita überschlagen. An Bord des Fahrzeugs waren orthodoxe Pilger.

Ein schnelles Nachrichten-Update um 7 Uhr: Puerto Rico würde gerne richtig zu den USA gehören und zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden.

würde gerne richtig zu den USA gehören und zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Partei triumphieren bei der ersten Runde der Parlamentswahlen.

und seine Partei triumphieren bei der ersten Runde der Parlamentswahlen. Wichtig für alle Gamer: Microsoft hat angekündigt, seine neue Xbox One X im November auf den Markt zu bringen.

Drei Menschen sind durch einen Molotow-Cocktail in einem Pariser Restaurant schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte am Abend den Brandsatz in das Restaurant im Vorort Aubervillers geworfen. Die Verletzten, die schwere Verbrennungen erlitten, wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Starker Rauch in dem Gebäude erschwerte die Suche nach möglichen weiteren Opfern. Über die Hintergründe der Tat liegen nach Angaben der Polizei noch keine Angaben vor.

Neue Schulfächer werden ja gerne mal gefordert. Da wünschen sich die Verbraucherzentralen den Umgang mit Geld und Versicherungen als Thema im Unterricht, die Wirtschaftsverbände fordern ein Schulfach "Wirtschaft", die Informatikverbände Unterricht im Programmieren. Heino hat sich sogar schon mal für "Volksmusik" als Fach ausgesprochen. Und auch Moderator und Mediziner Eckart von Hirschhausen hätte da so eine Idee: Er will, dass Psychologie als Schulfach an die Schulen kommt. "Alle haben Angst davor, depressiv, dement oder verrückt zu werden. Ich auch", sagte von Hirschhausen dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Ausbruch vieler psychischer Erkrankungen könnte verhindert oder verzögert werden, meint von Hirschhausen. Dazu müsse man aber mehr darüber wissen, wie wir ticken und vor allem: wie wir austicken.

Und was machen Sie so, wenn Sie durch die Stadt laufen? Mal schnell die Mails auf dem Handy checken? Seien Sie bitte vorsichtig. Bemerkenswert finde ich ja die Reaktion der beiden Passantinnen, die sich erstmal überhaupt nicht trauen, in das Loch zu schauen oder gar zu helfen...

Foto: dpa Nach einem Mastbruch und mehrwöchiger Zwangspause nimmt die australische Profiseglerin Lisa Blair einen neuen Anlauf, die Umrundung der Antarktis im Alleingang zu Ende zu bringen. Von Kapstadt in Südafrika startete die 32-Jährige gestern in Richtung Heimat. Mindestens 32 Tage dürfte die Etappe dauern, allerdings segelt Blair direkt in den antarktischen Winter hinein. Die Seglerin möchte die erste Frau sein, der eine Umrundung der Antarktis mit nur einer Unterbrechung gelungen ist.

Unruhig war die Nacht in Indonesien: Ein Erdbeben der Stärke 5,6 hat die Insel Java erschüttert. Die Auswirkungen waren Augenzeugen zufolge auch in der Hauptstadt Jakarta zu spüren. Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde wird jedoch mit keinen größeren Schäden gerechnet. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der Behörden in etwa zehn Kilometer Tiefe vor Java im Indischen Ozean, etwa 97 Kilometer südsüdwestlich der Stadt Cibungur.

Mit einem Triebwerkschaden ist ein Airbus der China Eastern Airlines kurz nach dem Start in Sydney zurückgekehrt und dann notgelandet. In der Hülle des Triebwerks klaffte ein großes Loch, das durch ein Problem in der Luftansaugung aufgerissen worden war. Zum Glück wurde niemand verletzt. Foto: dpa Die Besatzung des Fluges MU736 am Sonntagabend auf dem Weg nach Shanghai habe den Schaden an der Triebwerkshülle "rechtzeitig" entdeckt, so dass der Kapitän umgehend beschlossen habe, wieder umzukehren, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Lassen Sie uns einen Blick auf die vergangenen Stunden werfen - was war sonst noch los in der Welt? Es sind ja schließlich auch Dinge passiert, die wirklich wichtig sind. Das lief ziemlich rund für Emmanuel Macron bei der französischen Parlamentswahl: Seine Partei wurde klar zur stärksten Kraft, er darf nach der Stichwahl kommenden Sonntag auf eine komfortable absolute Mehrheit hoffen.

In der Bundesregierung ist man über das französische Wahlergebnis ziemlich erleichtert - so lässt sich jedenfalls der Tweet von Regierungssprecher Steffen Seibert lesen.

Puerto Rico möchte gerne der 51. US-Bundesstaat werden - dafür haben sich die Bewohner bei einer Abstimmung mit überwältigender Mehrheit ausgesprochen. Offiziell sind sie schon jetzt US-Bürger, dürfen aber an Wahlen bisher nicht teilnehmen. Und das wird sich wohl auch so schnell nicht ändern

In Großbritannien bastelt Theresa May an ihrem neuen Kabinett - und holt sogar Menschen zurück in die Regierung, die damit selbst überhaupt nicht mehr gerechnet haben