Merkel-Nachfolge Laschet will mehr

Was für ein Auftritt. Kanzlerhaft wirkt es schon beinahe, wie Friedrich Merz an diesem Nachmittag in der Bundespressekonferenz empfangen wird. Die meisten Plätze sind besetzt, mehrere Dutzend Fotografen und Kameraleute machen vorne minutenlang ihre Bilder und verdecken solang die Sicht auf den Gast.

Als man ihn wieder sehen kann, begrüßt er die Anwesenden und sagt: "Mein Name ist Friedrich Merz, mit e." Kleiner Scherz, große Heiterkeit im Raum.

Das ist also der Mann, der möglicherweise die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende antreten wird. Und wohl auch gleich derjenige, der im nächsten Schritt ihre Kanzlerschaft beenden würde - wenngleich Merz diese Erwartung in den folgenden knapp 20 Minuten mehrfach zu widerlegen versucht.

Merz, 62, ist jedenfalls der überraschendste der drei aussichtsreichen Kandidaten für den Parteivorsitz und derjenige, über den es erstmal am meisten zu erzählen gibt: Der Fast-Zweimeter-Mann hat ein knappes Jahrzehnt ohne aktive Politik hinter sich, in der Zwischenzeit viel Geld verdient, war immer ein Hoffnungsträger der Merkel-Müden in der CDU - und vor allem einst Gegenspieler der nun abtretenden Vorsitzenden.

Ein Mythos, der nun aus dem politischen Schattenreich wieder ins Scheinwerferlicht tritt.

Natürlich genießt Merz den großen Bahnhof. Seine Botschaft in Kurzform: Die CDU müsse sich ändern, um wieder Kraft zu gewinnen, jünger, weiblicher, integrativer werden. Einen "Umsturz" brauche man nicht, sehr wohl aber eine Rückbesinnung auf den eigenen Markenkern. Alles Dinge, die seine Konkurrenten - Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn - genauso sagen könnten. Aber aus Merz' Mund klingt das jetzt erstmal neuer und frischer. Weil er ja so lange weg war.

Im Video: Der Auftritt von Merz

Ein paar Stunden zuvor hat ein möglicher vierter Bewerber seinen Verzicht verkündet. Armin Laschet, Ministerpräsident und CDU-Chef von Nordrhein-Westfalen, erklärte am Morgen in einer Telefonschaltkonferenz mit den Chefs seiner Bezirksverbände, unter den aktuellen Bedingungen nicht für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen.

Zufall, dass diese Nachricht kurz vor Merz' Auftritt öffentlich wird? Es ist bei den CDU-Vorgängen in diesen Tagen schwer auszumachen, was nun zufällig oder abgestimmt geschieht. Es herrscht großes Durcheinander, seitdem Merkel am Montagmorgen ihren Rückzug als Parteichefin mitgeteilt hat.

Laschet sorgt nur bedingt für Klarheit

Laschets Ankündigung, die er am Mittwochnachmittag öffentlich wiederholt, sorgt auch nur bedingt für mehr Klarheit. Denn der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende sagt nicht grundsätzlich für den Posten des Parteichefs ab, sondern eben nur vorläufig - also wegen der von Merkel vorgesehenen Trennung von Vorsitz und Kanzleramt. In dieser Konstellation, so argumentiert Laschet, sei das Ministerpräsidentenamt im größten Bundesland Deutschlands nicht mit dem Posten des CDU-Vorsitzenden vereinbar.

Heißt im Umkehrschluss: Als Parteichef UND Kanzler oder wenigstens Kanzlerkandidat würde Laschet nach Berlin gehen. Aber, wie er richtig feststellt: "Die Frage stellt sich heute nicht."

Die Frage könnte sich allerdings rascher stellen, als mancher denkt. Sollten Merz oder Spahn, der sich als Kritiker von Merkel profiliert hat und in einem aktuellen FAZ-Gastbeitrag erneut die aktuelle Flüchtlingspolitik beklagt, zum Parteichef gewählt werden, wäre kaum vorstellbar, dass sie noch lange Kanzlerin bleibt. Ohne Merkel allerdings würde die taumelnde SPD, die ohnehin schwer mit ihrer Rolle als Koalitionspartner von CDU und CSU ringt, aus der Koalition aussteigen, Neuwahlen wären wohl die Folge. Mancher rechnet in jedem Fall mit Neuwahlen im kommenden Jahr.

Laschet wäre der dritte Kandidat aus der NRW-CDU gewesen

So lange will Laschet also abwarten - und macht dabei das beste aus seiner eher misslichen Lage: Angesichts der Kandidatenlage wäre seine Bewerbung für den Parteivorsitz wohl wenig aussichtsreich gewesen. Und weil mit dem Sauerländer Merz und dem Westfalen Spahn schon zwei Kandidaten aus NRW kommen, hätte Laschet die Lage für den eigenen Landesverband vollends chaotisiert und seine Autorität als Vorsitzender weiter beschädigt. Ohnehin müsste Laschet, der als Unterstützer des Merkel-Kurses gilt, eigentlich deren Vertraute Kramp-Karrenbauer unterstützen.

Zur Erinnerung: Er hatte den Ostwestfalen Ralph Brinkhaus vor einigen Wochen nicht von der Kandidatur für den Vorsitz der Unionsbundestagsfraktion abhalten können, der sich schließlich sogar gegen den von Laschet unterstützten Amtsinhaber Volker Kauder durchsetzte. Und Spahn trat auf dem CDU-Bundesparteitag 2014 bei der Wahl zum Präsidium gegen den damaligen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe aus dem rheinischen Neuss an - gegen den Wunsch seines Landeschefs, aber mit Erfolg.

Nun will sich Laschet, so heißt es, als NRW-Landeschef entsprechend dessen Bedeutung und Größe federführend vor allem um die Vorbereitung des Parteitags kümmern, der schon einem guten Monat stattfindet. Sich mit anderen Landeschefs abstimmen, viel telefonieren.

Die Relevanz der Landesverbände - und das gilt auch für den größten aus NRW und den dann folgenden aus Baden-Württemberg - dürfte auf dem Parteitag allerdings so gering wie selten zuvor sein. Die Präferenzen für die Kandidaten gehen quer durch fast alle Landesverbände und alle weiteren Gruppierungen - ausgenommen vielleicht Kramp-Karrenbauers saarländische CDU (die allerdings auch die wenigsten Delegierten aller Landesverbände stellt).

Die wichtigsten Dinge haben Merz, Spahn und Kramp-Karrenbauer offenbar schon untereinander geklärt: Demnach soll es Regionalkonferenzen geben, auf denen sich die Kandidaten bis zum Parteitag in ganz Deutschland vorstellen, eine Mitgliederbefragung ist dagegen wohl vom Tisch. Der genaue Fahrplan soll am Sonntag und Montag auf der CDU-Vorstandsklausur beschlossen werden - dann ist es mit Blick auf den Kalender auch höchste Zeit dafür.

Im Video: Umfrage zu Merkels Nachfolge-Kandidaten