Merkel und Seehofer im Bierzelt Wahl-Kampftrinken

Bei einem Wahlkampfauftritt in einem bayerischen Bierzelt hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine enge Zusammenarbeit mit CSU-Chef Horst Seehofer betont. "Wir arbeiten für die Menschen in Deutschland, für die Sicherheit der Menschen und für den Wohlstand der Menschen", sagte Merkel am Sonntag bei dem Termin in München. CDU und CSU wollten zur Bundestagswahl gemeinsam wieder stärkste Kraft werden, man wolle "keine Experimente" wie Rot-Rot-Grün.

Seehofer sagte über sein Verhältnis zur Kanzlerin, das in den Monaten der Flüchtlingskrise massiv gelitten hatte: "Es läuft sehr gut." Man werde "gemeinsam diesen Wahlkampf bestreiten". Der Auftritt war eigentlich schon für Dienstagabend geplant gewesen, er wurde dann aber wegen des Anschlags von Manchester verschoben.

DPA Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) am Biertisch

Die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley kommentierte das Treffen: "Mich erinnern diese Versöhnungstreffen von Merkel und Seehofer an das Comeback von Modern Talking: Die waren auch komplett zerstritten und haben das übertüncht, um weiter Platten zu verkaufen."