CSU nach Merkels Signal zur Flüchtlingspolitik Nachricht zugestellt

Sie wollten ohnehin über Flüchtlingspolitik sprechen, die CSU-Landtagsabgeordneten und Parteichef Horst Seehofer auf ihrer gegenwärtigen Klausur im fränkischen Kloster Banz. Nun aber haben sie noch ein bisschen mehr zu beraten in Franken, aber auch in München und Berlin: das Signal der Kanzlerin.

Denn der bemerkenswerte, weil selbstkritische Auftritt Angela Merkels am Montag nach der Berliner CDU-Wahlpleite - in dessen Rahmen sie einerseits ihren Wir-schaffen-das-Satz relativierte, andererseits aber den Grundlinien ihrer Flüchtlingspolitik eben nicht abschwor - harrt nun einer Antwort aus der Schwesterpartei.

Was nun, CSU? Das Mea-culpa-Signal der Kanzlerin ist ja das, was Seehofer all die Monate gefordert hatte. Es bedürfe nicht nur des stillen Kurswechsels, den Merkel bereits vollzogen habe - heißt: EU-Türkei-Deal, Balkanroute dicht, Asylrechtsverschärfungen - sondern auch eines öffentlichen Auftritts, der das für alle sichtbar mache. So wurde es zumindest stets in der CSU gewünscht.

Der Tenor, der sich am Dienstag durch nahezu alle CSU-Reaktionen zieht: Wichtiges Signal der Kanzlerin, das Projekt Wiederannäherung kann beginnen.

CSU-Mann Stephan Mayer, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und damit einflussreiche Figur in der Flüchtlingspolitik, sagt, er habe "ausgesprochen großen Respekt" vor der Erklärung Merkels, sie habe "das Signal gesendet, dass sie verstanden hat". Dies sei eine "ideale Voraussetzung", um die verbleibenden "Irritationen zu begradigen". Ähnlich klingt das auch bei CSU-Agrarminister Christian Schmidt: "Hochrespektabler Akt", aber noch sei man nicht auf der Zielgeraden.

Welche "Irritation" aber besteht jetzt noch? Natürlich die Frage einer Obergrenze für Flüchtlinge. Merkel hat dies auch am Montag wieder explizit ausgeschlossen, eine "statische Obergrenze" abgelehnt.

Letztlich - und das ist wichtig - geht es auch bei diesem Konflikt wieder um Semantik. Denn auch wenn Merkel keine explizite Obergrenze ziehen will - aus verfassungsrechtlichen, aus ethischen Gründen - dann will sie jedoch, genau wie Seehofer, nicht noch einmal derart hohe Flüchtlingszahlen wie im Jahr 2015. Auch das hat sie sehr deutlich gemacht (Lesen Sie hiereine Analyse über den Merkel-Auftritt).

Der Ball liegt nun bei der CSU. Seehofer muss nach Merkels Signal einen Weg finden, die Obergrenzenfrage semantisch so zu lösen, dass seine Partei mit an Bord ist. Und Merkel wird ihm dabei helfen müssen. Im Grunde genommen hat der CSU-Chef auch indirekt schon einen Plan skizziert, wenn man sich seine Aussagen im aktuellenSPIEGEL-Interview genau anschaut. Seehofer sagt dort nämlich einerseits:

"Wir werden auf die Obergrenze von 200.000 nicht verzichten. Da geht es schlicht und einfach um unsere Glaubwürdigkeit."

Andererseits heißt es aber auch:

"Wir wollen ein klares Regelwerk, das nachvollziehbar und glaubwürdig die Zuwanderung auf ein vernünftiges Maß begrenzt. [...] Ja, wir wollen eine Politik, die diese Obergrenze gewährleistet."

Wenn also Merkel eine Politik macht, die diese Obergrenze gewährleistet? Und die CSU den Begriff in ihr Nebenwahlprogramm, beim letzten Mal "Bayernplan" genannt, hineinschreibt? Dann wäre Seehofers Forderungen doch erfüllt.

Innenexperte Mayer sagt: "Die Obergrenze ist wichtig, weil davon ein wichtiges Signal ausgeht." Entscheidend sei aber "nicht die Terminologie, sondern die Botschaft, die davon ausgeht". Noch deutlicher wird es bei CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt: Ihr persönlich gehe es nicht um den Begriff, anstatt von Obergrenze könne auch von "Richtgröße" oder "Orientierungsgröße" gesprochen werden.

Was fällt auf? Mayer und Hasselfeldt sind CSU-Bundespolitiker; Hasselfeldt gilt in München zudem als Merkel-Versteherin. Auf Landesebene ist die Reaktion viel zurückhaltender. Und die Landesebene ist bei der CSU wichtiger, weil sie dort ihre absoluten Mehrheiten holt, nicht im Bund.

So begrüßt zwar Seehofer im Kreise seiner bayerischen Abgeordneten bei der Klausurtagung in Kloster Banz die selbstkritischen Töne Merkels, will darin aber noch keinen Kursschwenk erkennen. Manches sei bemerkenswert, manches erfreulich, es sei aber nicht die Wende. Es brauche eben keine Wende in der Erklärung der Politik, sondern in der Politik.

Im Klartext: Nachricht zugestellt, Seehofer hat Merkels Botschaft verstanden. Aber er will sich eine Einigung weiter vergolden lassen, er will inhaltlich für seine Partei möglichst viel abgreifen. Denn er hat auch ein anderes Signal vernommen, das Merkel am Montag indirekt mitgesendet hat: dass sie noch einmal als Kanzlerkandidatin antreten möchte.

Seehofer wird also den Zeitpunkt seiner Zustimmung zur Kanzlerkandidatur so lange wie möglich hinauszögern, frühestens denkbar wäre das wohl vor dem CSU-Parteitag, der im November stattfindet. Im Dezember kommt dann die CDU zu ihrem Parteitag zusammen, im Vorfeld wäre eine weitere Möglichkeit zur Einigung. Seehofer könnte dann zur CDU reisen und Merkel als Kanzlerkandidatin ausrufen. Der späteste Zeitpunkt für eine inhaltliche wie personelle Einigung für die Bundestagswahl, so heißt es in der CSU, wäre wohl nach der traditionellen Kreuther Winterklausur. Danach müsse Klarheit herrschen, wolle man noch erfolgreichen Wahlkampf machen.

Für Seehofer geht es allerdings bei dem Streit nicht allein um Merkel - und das macht die Sache kompliziert. Denn der CSU-Chef kämpft parallel einen Kampf in Bayern: Um sein Amt, um seine Nachfolge. Kronprinz Markus Söder macht Druck, lange warten will er nicht mehr. Kein Zufall, dass Seehofer immer wieder die Personalspekulation befeuert hat, er könne Söder nach Berlin schicken. Was der stets vehement ablehnt.

Söder wiederum würde jedes Schwächezeichen Seehofers in der Flüchtlingspolitik ausnutzen. Kein Zufall, dass er bereits früh nach Merkels Signal auf Sendung ging, ihre Aussagen als "richtigen Ansatz" würdigte - aber gleichzeitig darauf achtete, nicht zu viel Dampf aus dem Kessel entweichen zu lassen: Die Forderung nach einer Obergrenze sei nicht verhandelbar, der Begriff sei "ein Symbol dafür, dass das bisherige System nicht funktioniert und dass es sich ändern muss", sagte Söder der "Welt".

So macht er Seehofer die Räume eng. Es geht damit in den kommenden Wochen nicht allein um eine Einigung zwischen Seehofer und Merkel. Es geht vor allem auch um den Kampf zwischen Seehofer und Söder. Und der beginnt gerade erst.