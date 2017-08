Messerattacke in Hamburg Ahmad A. soll IS-Fahne besessen haben

Unter den Habseligkeiten des Messerangreifers Ahmad A. soll sich auch eine Fahne der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) befunden haben. Diese sei im Spind des Zimmers des 26-Jährigen in einem Hamburger Flüchtlingsheim gefunden worden, berichteten die "Bild"-Zeitung und "Die Zeit" übereinstimmend.

Die Familie des Attentäters glaubt laut "Zeit" aber nicht, dass es sich bei ihm um einen Extremisten handelt. "Von seiner Erziehung und von seinem Charakter her passt das nicht", sagte der Onkel der Wochenzeitung. Die Bundesanwaltschaft, die den Fall übernommen hat, hatte keine Anhaltspunkte für eine IS-Mitgliedschaft oder einer anderen Gruppierung.

Ahmad A. hatte bei seiner Attacke in einem Hamburger Supermarkt am vergangenen Freitag einen Mann erstochen und sieben weitere verletzt. Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geborene Mann war 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Den Landesbehörden war er als Islamist bekannt, wurde aber als nicht unmittelbar gefährlich eingestuft.

Frist für Rücknahme-Ersuchen verpasst

Nach SPIEGEL-Informationen war es vor der Tat zu einer folgenreichen Behördenpanne gekommen. Demnach sollte A. bereits kurz nach seiner Einreise nach Deutschland nach Norwegen abgeschoben werden. Dort hatte der Palästinenser erfolglos einen Asylantrag gestellt. Nach den Regeln des sogenannten Dublin-Systems hätte er deshalb unmittelbar zurückgeschickt werden können.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) verpasste aber die Frist für ein Rücknahme-Ersuchen an das Land - und zwar um genau einen Tag, wie das Bamf auf Anfrage einräumte. Die Folge: Die norwegischen Behörden weigerten sich den Mann zurückzunehmen, Deutschland wurde für ihn zuständig.