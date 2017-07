Messerattacke in Hamburg "Eine schwierige Gemengelage"

Bislang ist unklar, warum Ahmad A. in Hamburg-Barmbek einen Menschen mit einem Messer getötet und sieben zum Teil schwer verletzt hat. Der 26-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, er habe sich jedoch noch nicht zur Sache geäußert, sagte die Hamburger Oberstaatsanwältin Nana Frombach, Aufschluss über das genaue Motiv gebe es deshalb noch nicht. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe prüfe, so Frombach weiter, ob er den Fall an sich zieht.

Der Mann - ein 26-jähriger Palästinenser aus den Vereinigten Arabischen Emiraten - hatte am Freitag einen Menschen erstochen und sieben weitere verletzt. Er war den Sicherheitsbehörden im Vorfeld seiner tödlichen Bluttat als Islamist bekannt gewesen.

Es habe Hinweise auf eine Radikalisierung des ausreisepflichtigen Mannes gegeben, weshalb Polizei und Verfassungsschutz mit ihm in Kontakt standen, hatte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Mittag bekannt gegeben. Zudem sei er als "psychisch labil" eingestuft worden. Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte zuletzt noch angeregt, ein psychiatrisches Gutachten zu A. erstellen zu lassen. Doch dazu kam es nicht mehr.

Was über Hergang und Hintergrund der Tat bisher bekannt ist: