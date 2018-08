NRW-Ministerpräsident Laschet "Was Özil erreicht hat, ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht Mesut Özil immer noch als Beispiel für gelungene Integration. "Was Mesut Özil erreicht hat, ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte", sagte Laschet der "Bild am Sonntag".

Özil habe sich "aus einem Gelsenkirchener Stadtteil durch sein enormes Talent hochgearbeitet", er sei der erste Weltklassespieler gewesen, der sich trotz türkischer Wurzeln nicht für die türkische, sondern für die deutsche Nationalmannschaft entschieden habe. "Dafür ist er zu Beginn von Türken ausgepfiffen worden", sagte Laschet. "Das haben viele vergessen!"

Das Erdogan-Foto sei ein Fehler gewesen, so Laschet weiter. "Aber dass dem DFB drei Wochen nach der Niederlage gegen Südkorea einfällt, dass es ja ein Foto mit Erdogan gab, ist eine absurde sportliche Analyse des WM-Ausscheidens. Ich sehe die sportliche Karriere von Mesut Özil immer noch als vorbildlich an."

Laschet lud Özil ein, mit ihm dessen einstige Schule in Gelsenkirchen zu besuchen und "davon zu erzählen, welche Karriere für ein Kind aus einer Einwandererfamilie möglich ist".

DPA Armin Laschet

Die im Zuge der Özil-Diskussion entstandene MeTwo-Debatte über Rassismus in Deutschland hält Laschet nach eigenen Worten für hilfreich. Die geschilderten Erfahrungen seien "nur ein Bruchteil dessen, was wirklich geschieht", so der CDU-Politiker. "Deutschland als Ganzes ist kein rassistisches Land", sagte Laschet. Aber die MeTwo-Debatte, bei der viele Menschen rassistische Erfahrungen beschrieben, habe gezeigt, "dass wir im Zusammenleben respektvoller miteinander umgehen müssen".

Im unionsinternen Streit über die Ausrichtung von CDU und CSU warnte Laschet die bayerische Schwesterpartei vor rechtspopulistischer Rhetorik. "Wir machen die Populisten nicht klein, indem wir ihren Ton übernehmen, sondern mit einer Politik, die konkret Probleme löst", sagte der Ministerpräsident in der "BamS".

"Mit einem Rechtsruck wird die Union keine einzige Wahl gewinnen", ergänzte Laschet. "CDU und CSU waren immer stark, wenn sie sich mit klaren Prinzipien in der Mitte positioniert haben." Er begrüße, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erklärt habe, "auf bestimmte Begriffe in der Auseinandersetzung zu verzichten, die andere verletzen".

Nach Ansicht von Laschet ist der Streit zwischen CDU und CSU beendet: "Wir können heute die Mitte der Gesellschaft, Wirtschaft Handwerk, Kirchen beruhigen: Mit uns gibt es keine konservative Revolution, kein Ende des geordneten Multilateralismus, keine nationalen Alleingänge zulasten unserer europäischen Nachbarn."

Einen Kommentar zu den Reaktionen aus der deutschen Nationalmannschaft zum Fall Özil lesen Sie hier.