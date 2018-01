Sondierung von Union und SPD CDU-Ministerpräsident kritisiert "Grundtonalität"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat bei den Sondierungen mit der SPD vor einer Umverteilung von Steuergeldern und zusätzlichen Belastungen für Unternehmen gewarnt. "Mir gefällt die Grundtonalität, die derzeit herrscht, nicht so sehr. Wir reden sehr viel über Geldausgeben", sagte Kretschmer in Berlin.

"Ich finde, Politik besteht nicht darin, möglichst viel Steuergeld auszugeben, sondern Freiräume für zukünftige Generationen zu ermöglichen." Es gehe um Investitionen in die Zukunft, kritisierte Kretschmer: "Das muss nun noch stärker in den Mittelpunkt kommen."

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland sei so gut wie noch nie, sagte der CDU-Politiker. "Und jetzt noch von staatlicher Seite immer weiter in Umverteilung zu gehen, kann einfach nicht der richtige Weg sein. Wir müssen daran denken, dass all das, was verteilt wird, auch erwirtschaftet werden muss."

Kauder weist Kritik zurück

Auf welche konkreten Pläne bei den Sondierungen zwischen Union und SPD über eine mögliche Große Koalition sich Kretschmer genau bezog, blieb unklar.

Unionsfraktionschef Volker Kauder wies die Kritik seines Parteifreundes zurück. Der Finanzrahmen, von dem man ausgehe, sei nicht höher als bei den gescheiterten Gesprächen mit FDP und Grünen. In Verhandlungskreisen wird von möglichen zusätzlichen Ausgaben von bis zu 45 Milliarden Euro ausgegangen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sagte: "Wir wissen um die begrenzten Finanzspielräume und sind guter Dinge."

Diese 39 sondieren die Große Koalition CDU Angela Merkel, Volker Kauder, Peter Altmaier, Michael Grosse-Brömer, Volker Bouffier, Julia Klöckner, Armin Laschet, Ursula von der Leyen, Thomas Strobl, Annegret Kramp-Karrenbauer, Reiner Haseloff, Jens Spahn, Helge Braun CSU Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, Andreas Scheuer, Gerd Müller, Christian Schmidt, Markus Söder, Thomas Kreuzer, Joachim Herrmann, Barbara Stamm, Manfred Weber, Angelika Niebler, Kurt Gribl, Stefan Müller SPD Martin Schulz, Andrea Nahles, Lars Klingbeil, Olaf Scholz, Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Ralf Stegner, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Stefan Weil, Anke Rehlinger, Michael Groschek, Carsten Schneider

Erste mögliche Vereinbarungen sickern auch bereits durch: So wollen Union und SPD den Spitzensteuersatz von 42 Prozent später greifen lassen und damit die Bürger entlasten. Der Höchstsatz solle künftig erst ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 60.000 Euro statt wie bisher von rund 53.700 Euro greifen, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Einig sei man sich zudem, dass eine erneute Große Koalition kleine und mittlere Einkommen entlasten wolle, hieß es weiter. Unklar ist, in welchem Umfang dies geschehen soll.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.