Personalie mit Streit-Potenzial Kretschmer kündigt Kandidatur für CDU-Präsidium an

Bislang stand Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière im CDU-Präsidium für die ostdeutschen Länder. Er ist zwar gebürtiger Wessi, hat seine politische Heimat aber seit langem in Sachsen. Nun tritt de Maizière ab, und als Nachfolgekandidat für die Wahl auf dem Bundesparteitag im Dezember bringt sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ins Spiel. "Sachsen und der Osten brauchen eine starke Stimme in der CDU-Parteiführung in Berlin", sagte er dem SPIEGEL. "Beim Strukturwandel in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier, bei der Entwicklung des ländlichen Raumes und beim Ausbau der digitalen Infrastruktur brauchen wir ein klares Bekenntnis der Bundespartei."

Für Kretschmer ist der Posten auch deshalb wichtig, weil im nächsten Jahr in Sachsen gewählt wird. Sein CDU-Landesvorstand hat ihn bereits nominiert. Außer ihm will die Landespartei Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesinnenminister Horst Seehofer, für den CDU-Bundesvorstand ins Rennen schicken. "Wir Sachsen gehen davon aus, dass zwei Kandidaten für die Parteispitze keine ungebührliche Forderung sind", sagt Wanderwitz. Bislang ist Sachsen im Bundesvorstand durch Bundestags-Fraktionsvize Arnold Vaatz vertreten, der nicht noch einmal antreten will.

Die Personalien könnten noch für Streit sorgen, da noch ein anderer ostdeutscher CDU-Landeschef den Finger für einen der sieben Beisitzerplätze im Präsidium heben könnten: Auch Thüringens CDU-Chef Mike Mohring, der bei seiner Landtagswahl im nächsten Jahr versuchen will, den linken Ministerpräsident Bodo Ramelow zu besiegen, soll Interesse an einer Kandidatur haben, wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

DPA CDU-Landeschef in Thüringen, Mike Mohring

Noch hat Mohring sich nicht offiziell beworben. Aber seine Unterstützer weisen darauf hin, dass Kretschmer als amtierender Ministerpräsident auch ohne Wahl ins Präsidium gelangen könnte, da er kooptiert werden könne. Die Thüringer CDU will in ihrer nächsten Vorstandssitzung entscheiden, ob sie Mohring als Kandidaten für das Präsidium aufstellen will.